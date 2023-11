Pismo Osame bin Ladna pretresa Američane

V nadaljevanju preberite:

Omalovaževanje zločinov palestinskega Hamasa delu javnosti kaže v drugačni luči tudi najbolj tragične dogodke iz polpretekle­ zgodovine. Pismo arhitekta terorističnih napadov na New York, Washington in Pensilvanijo Osame bin Ladna, objavljeno na tiktoku, za nekatere mlade in manj mlade Američane najhujši teroristični napad povezuje s sedanjo vojno na Bližnjem vzhodu.