Govorice o Xijevem odstopu so vse glasnejše

V Šanghaju se pripravljajo, da bodo 1. junija odpravili drakonske epidemiološke restrikcije, v Pekingu so napovedali, da bodo v nedeljo znova odprli nakupovalna središča, mnogi pa se sprašujejo, ali je politika »ničtega covida« kitajskemu gospodarstvu že povzročila nepovratno škodo. Za vsem tem v kitajskem partijskem vodstvu potekajo srditi frakcijski boji.

Odkar je kitajski bloger v začetku maja citiral neimenovanega funkcionarja iz krogov tajne službe, ki je zatrdil, da je predsednik Xi Jinping reševanje sedanje gospodarske in diplomatske krize prepustil premieru Li Keqiangu, se po kitajski diaspori širijo govorice, da bo Xi Jinping v kratkem odstopil. Lao Deng, kot se na youtubu podpisuje bloger, ki živi v Kanadi, je namreč zatrdil, da gre za »puč« številnih starejših in močnih članov partije, ki so se dvignili proti Xi Jinpingu tik pred tem, ko naj bi se mu omogočilo tako rekoč neomejeno podaljšanje mandata.