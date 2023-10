Grozljiv zločin v vasi Groza

V nadaljevanju preberite:

V četrtek ob 13.15 je na vas Groza, ki je trideset kilometrov oddaljena od prvih frontnih črt blizu mesta Kupjansk, padla ruska balistična raketa (najverjetneje vrste iskander). Padla je na vaško kavarno blizu tržnice in pokopališča. Ubitih je bilo 51 ljudi, ki so se zbrali v kavarni po pogrebu vojaka, ki je bil po smrti na bojišču pred več kot letom dni sprva pokopan blizu Dnipra.

Napad na vas Groza je bil eden izmed najhujših ruskih napadov na civilne cilje v Ukrajini v devetnajstih mesecih in pol vojne. V vasi brez vojaške ali strateške vrednosti, kjer je pred ruskim napadom uradno živelo 330 ljudi, dejansko pa po pričevanjih lokalnih prebivalcev precej manj, je tako rekoč vsaka družina izgubila najmanj enega člana. Ruska raketa je ubila tudi žalujočo ženo in sina ukrajinskega vojaka, ki so ga, to je bila želja družine, v četrtek pokopali v domači vasi.