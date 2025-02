Hamas v peti izmenjavi talcev izpustil še tri Izraelce

V Gazi so danes izpustili še tri izraelske talce, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas zadrževalo od napadov na Izrael oktobra 2023. V peti izmenjavi talcev in zapornikov od prekinitve ognja so bili izpuščeni Eli Šarabi, Ohad ben Ami in Or Levy.

Izraelske talce so v kraju Deir al Balah v Gazi predali ekipi Mednarodnega Rdečega križa, ki jih bo prepeljala v sprejemne centre v Izraelu. Ben Amija in Šarabija so pripadniki Hamas 7. oktobra 2023 zajeli v kibucu Beri, medtem ko je Levy padel v ujetništvo Hamasa na glasbenem festivalu Nova v Izraelu.

Izrael bo po napovedih danes izpustil iz zaporov 183 Palestincev. Med njimi jih 18 prestaja dosmrtne kazni, 54 dolgotrajne kazni, 111 pa so jih aretirali po Hamasovem napadu 7. oktobra 2023, je v petek povedala predstavnica palestinske nevladne organizacije Amani Sarahneh.

To je peta izmenjava talcev oziroma zaprtih Palestincev v skladu z januarja sklenjenim dogovorom o prekinitvi ognja.

Hamas je doslej izpustil 21 talcev v zameno za 583 Palestincev iz izraelskih zaporov. Danes naj bi jih izpustili še 183. Dogovor določa, da bo v prvi 42-dnevni fazi iz Gaze izpuščenih 33 izraelskih talcev v zameno za 1904 Palestince.