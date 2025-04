Harvardu grozijo tudi z odvzemom pravice za sprejem tujih študentov

Ameriški univerzi Harvard, ki se je uprla diktatom republikanskega predsednika Donalda Trumpa, grozijo drakonske kazni. Ministrstvo za izobraževanje je univerzi bršljanove lige iz Cambridgea v Massachusettsu zamrznilo okrog 2,2 milijarde dolarjev zveznih subvencij ter za 60 milijonov dolarjev drugih pogodb. Davčna uprava začenja postopek za odvzem posebnega davčnega statusa, ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem pa žuga z odvzemom pravice za sprejemanje tujih študentov.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem FOTO: Rebecca Noble/Reuters

To bi lahko voditeljem Harvarda zadalo hud udarec, saj so se uprli prav zahtevam republikanske Bele hiše po končanju »ilegalnih in nasilnih dejavnosti« tujih študentov. Zaradi demonstracij za Gazo in proti Izraelu, ki so lani pretresale številne ameriške univerze, so oblasti več kot tristotim tujim študentom že odvzele študentske vizume, najbolj znani med njimi, Mahmoud Khalil, v louisianskem zaporu čaka na izgon. Drugega študenta univerze Columbia Mohsena Mahdawija so aretirali na terminu za pridobitev ameriškega državljanstva.

Demonstracije v New Yorku za palestinskega študenta, ki mu grozi izgon iz ZDA. FOTO: Adam Gray Getty Images via AFP

Trump in njegovi jih obtožujejo podpore teroristične organizacije Hamas, pozivov k uničenju Izraela in ustrahovanja judovskih študentov. Po njihovem za goste v ZDA, kamor štejejo tudi tuje študente, ne velja prvi amandma k ameriški ustavi o svobodi govora. Vrsta univerz je že pokleknila pred hudim pritiskom, na Harvardu pa so vztrajali, da ne bodo popustili. »Še naprej bomo spoštovali zakone in to pričakujemo tudi od administracije,« so v sredo zapisali v sporočilu za javnost. »Nobena vlada ne bi smela diktirati, kaj lahko učijo zasebne univerze in koga lahko sprejemajo na študij ter najemajo za učenje.«

Sedanje oblasti jim priporočajo, naj to počnejo z lastnim denarjem. Tega vsaj na Harvardu ni malo, več kot 53 milijard dolarjev, Bela hiša pa univerzi bršljanove lige grozi tudi z odvzemom davčnih privilegijev. Državne subvencije so že zamrznili ali odvzeli univerzam Columbia, Princeton, Brown, Cornell in Northwestern. Ameriškemu visokemu šolstvu ukazujejo končanje programov raznolikosti, pravičnosti in vključevanja DEI, ki pri sprejemanju na študij in zaposlovanju dajejo prednost manjšinam, ženskam ter posebnim verskim in spolnim identitetam.

Republikanski predsednik Donald Trump v svojem drugem mandatu ne popušča v boju za svoje predstave ameriške družbe in akademskega sveta. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Na Harvardu trdijo, da se borijo za svobodo univerz ter pravico do govora in zborovanja, upajo, da bo njihov upor spodbudil tudi druge. Ameriški konservativci pa v njihovih akcijah vidijo teptanje zahodne kulture in tradicije – ter politično opredeljenost za demokrate. Poudarjajo, da je šlo lani k tem 96 odstotkov harvardskih donacij, po požaru v rezidenci pensilvanskega guvernerja Josha Shapira, ki ga je podtaknil domnevni zagovornik palestinskih pravic, pa se bojijo tudi protijudovskega nasilja.