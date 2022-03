Hitra zaščita beguncev pred smrtonosnimi bombami

V nadaljevanju preberite:

Notranji ministri EU so sprejeli zgodovinsko odločitev o aktivaciji mehanizma začasne zaščite ljudi, ki bežijo pred vojno v Ukrajini. Skladno z direktivo, ki bo aktivirana prvič v zgodovini, bodo hitro dobili dovoljenje za bivanje, imeli pa bodo dostop do izobraževanja in trga dela. V

kompromisni rešitvi so nekoliko natančneje opredelili kategorije državljanov tretjih držav, ki so bivali v Ukrajini in bodo upravičeni do pravic iz direktive o začasni zaščiti. Vsaka država članice sicer lahko beguncem zagotovi še višjo raven zaščite.