Vzrok za nesrečo še ni znan, avtobus je bil tehnično brezhiben

Podatek, da je letos na Hrvaškem nekaj deset tisoč turistov iz Poljske več kot leta prej, je od konca minulega tedna nepomemben. Kot so poročali z različnih koncev in krajev Hrvaške, poljski turisti v hotelih in apartmajih, kjer dopustujejo, prižigajo sveče v spomin na eno od največjih prometnih tragedij, ki se je v zadnjem času zgodila na Hrvaškem. V nesreči avtobusa s poljskimi registrskimi tablicami na avtocesti A4 blizu Varaždina konec minulega tedna je umrlo dvanajst romarjev, ki so bili namenjeni v romarsko središče Medžugorje v Bosni in Hercegovini.

Nesreča se je zgodila včeraj zgodaj zjutraj na avtocesti A4 od Varaždina proti Zagrebu. Po dozdajšnjih podatkih je voznik izgubil nadzor nad vozilom, vozilo je prebilo zaščitno ograjo in zapeljalo s ceste. Po pisanju zagrebškega Jutarnjega lista natančnejši vzrok še ni znan, saj naj bi bil uničen tudi tahograf, zaradi česar ni mogoče odčitati hitrosti, pri kateri se je zgodila nesreča. Odvzem telesnih tekočin bo pokazal, v kakšen stanju je bil voznik. A kot so pokazale nadzorne kamere na avtocesti, naj bi bilo z vozilom in voznikovo vožnjo najmanj sedem minut pred nesrečo vse v redu.

Po navedbah poljskega ministrstva za zunanje zadeve je bil avtobus tehnično brezhiben. Vozilo je bilo izdelano leta 2011, tehnični pregled je bil opravljen junija. Na avtobusu je bilo 42 romarjev ter dva voznika, vse žrtve so bile poljski državljani.

FOTO: Damir Sencar/AFP

Nekaj življenj še ogroženih

Danes je tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Łukasz Jasina po poročanju hrvaških medijev povedal, da je življenje nekaj ljudi (po današnjem poročanju hrvaških medijev dveh ljudi) ogroženo, štiri pacientke pa so prepeljali v domovino. Iz bolnišnic v Zagrebu, Varaždinu in Čakovcu, kjer zdravijo 28 ljudi z različnimi poškodbami, so sporočili, da je nekaj poškodovanih v težkem oziroma kritičnem stanju, drugi so v šoku. To je potrdil tudi Jasina.

Sožalje Poljski sta danes prek twitterja izrekla tudi predsednik Borut Pahor in premier Robert Golob. Pahor je v svojem imenu in imenu državljanov Slovenije izrazil sožalje poljskemu predsedniku Andrzeju Dudi, hkrati je Hrvaški »izrekel iskreno zahvalo za ukrepanje in pomoč ob nesreči ter vsem poškodovanim zaželel hitro okrevanje«. Golob je izrekel sožalje poljskemu kolegu Mateuszu Morawieckemu, globoko sočutje pa namenil vsem družinam preminulih.

Na avtobusu je bilo 42 romarjev ter dva voznika, vse žrtve so bile poljski državljani. FOTO: Damir Sencar/AFP

V Medžugorju, romarskem kraju v Bosni in Hercegovini, znanem po domnevnih Marijinih prikazovanjih, kamor se je romarski turizem po krizi zaradi koronavirusa vnovič vrnil na velika vrata – romarji iz Slovenije so po številu obiskov med petimi najštevilnejšimi –, se vrstijo maše in prižigajo sveče v spomin na tragedijo. To je za hrvaške medije povedal tudi operni pevec Hrvaškega narodnega gledališča Ivo Gamulin Gianni, ki je tam na romanju od sobote. »Res je čustveno, jočejo in žalujejo vsi, ne glede na to, od kod prihajajo,« je povedal za domače medije.

Ni zanemarljiv podatek, da med romarskimi turisti v Medžugorju v zadnjih mesecih prevladujejo Poljaki, veliko je tudi Ukrajincev.