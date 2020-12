Hrvaška in holokavst

Ilan Mor, izraelski veleposlanik na Hrvaškem, je razočaran. FOTO: veleposlaništvo Izraela v RH

Neustaven, vendar izrecno dovoljen

Predsedovanje zvezi

Le nekaj dni je med pozivom izraelskega veleposlanika na Hrvaškem, naj zaradi vandalizma na spomeniku, postavljenem v Varaždinu v spomin na žrtve holokavsta, Hrvaška naredi vse za končno prepoved ustaškega pozdrava »Za dom spremni«, in odločitvijo Mednarodne zveze za spomin na holokavst, da bo Hrvaška prevzela predsedovanje tej zvezi čez dve leti.»Bil sem žalosten in globoko razočaran, ko sem izvedel za vandalizem na novem spomeniku v spomin žrtvam holokavsta, ki je postavljen nasproti varaždinske sinagoge in zgrajen iz opeke iz koncentracijskega taborišča v Jasenovcu, v katerem so ubili več kot 80.000 ljudi, predvsem Židov, Romov, Srbov in antifašistov,« je v sporočilu zapisal izraelski veleposlanik na Hrvaškem Ilan Mor. Dodal je, da je bil prepričan, da bo »novi duh sprave, ki je zavladal na Hrvaškem, ustavil skrajneže, ki vztrajno zanikajo holokavst, še naprej širijo sovraštvo in relativizirajo dejstva, zanikajo strahote ustaškega režima nad Židi, Srbi, Romi in antifašisti, ki so se zgodile v zloglasnem ustaškem koncentracijskem taborišču Jasenovac.«»Razočaran sem, vendar sem prepričan, da je zdaj pravi čas, da Hrvaška dokončno prepove uporabo zloglasnega ustaškega pozdrava 'Za dom spremni',« meni veleposlanik Mor.Hrvaška policija v dveh tednih od dogodka še ni odkrila storilcev, vladapa tudi še ni dala signala, da se namerava lotiti »izbrisa« omenjenega ustaškega pozdrava iz javne uporabe.Še najbliže temu je bila oblast naše južne sosede pred približno tremi leti, ko je takratna vlada Andreja Plenkovića sklenila oblikovati celo posebno skupino za spopadanje s posledicami vladavine nedemokratičnih režimov. Leta 2018 je skupina delo končala, Plenkovićevi vladi pa predala kup predlogov. Eno od priporočil je bilo, da je ustaški pozdrav »neustaven, vendar dovoljen v izrecnih primerih«. Predlogi so večinoma ostali na papirju.Omenjeni ustaški pozdrav na Hrvaškem ostaja simbol sovraštva. Prav takšnim simbolom, ki po njegovem prepričanju zastrupljajo družbo, avtorji pa so kot ribiči človeških duš, je že pred časom niz predavanj namenil, grafični oblikovalec, ki je leta 1986 odšel iz Jugoslavije in s svojimi idejami osvojil New York ter postal eden bolj cenjenih svetovnih oblikovalcev. »Vse to spodbujajo politika in politiki. Ti so tisti, ki bi morali najti rešitev za izhod iz sedanjih razmer. Namesto da bi se konstruktivno lotili odpravljanja težav, sami postajajo del težav in jih le še povečujejo,« je prepričan Ilić. Za rešitev po njegovem mnenju potrebujemo »veliko ljubezni, še bolj kot to pa pametnejše politike in pametnejšo oblast, ki pred tem problemom ne bo tiščala glave v pesek«.Le nekaj dni po vandalizmu na spomeniku v spomin žrtvam holokavsta nasproti varaždinske sinagoge in pozivu izraelskega veleposlanika na Hrvaškem, je s hrvaškega zunanjega ministrstva prišlo obvestilo, da je Mednarodna zveza za spomin na holokavst odločila, da bo Hrvaška prevzela predsedovanje čez dve leti. Hrvaška je ob vesti, da bo postala predsedujoča tej zvezi poudarila, da »je ves čas predana kontinuiranemu zoperstavljanju antisemitizmu, njegovemu zanikanju in relativiziranju«.