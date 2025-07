Hrvaški politik: Ustaši niso bili fašisti, v Jasenovcu pa je bilo le 600 žrtev

Na Hrvaškem je znova završalo zaradi poskusa zgodovinskega revizionizma, tokrat v režiji stranke Most. Riješka podružnica stranke je v ponedeljek na svoji facebook strani objavila videoposnetek svojega člana Krešimirja Rotima, v katerem ta zanika ključna zgodovinska dejstva o ustaškem režimu.

Kot poroča hrvaški portal Index.hr, je Rotim v videu trdil, da ustaši niso bili fašisti, da niso prodali Dalmacije Italiji in da je bilo v koncentracijskem taborišču Jasenovac najdenih le okoli 600 trupel, ne pa več kot 83.000, kot navajajo uradni podatki.

Posnetek je nastal kot odgovor na video mladih članov SDP, ki so po koncertu Marka Perkovića Thompsona v Zagrebu opozarjali na nevarnost poveličevanja ustaškega pozdrava »Za dom spremni«. Po valu ogorčenja v javnosti je bil sporni video umaknjen.

Odziv z vrha stranke Most na incident ni bil enoznačen. FOTO: Damir Sencar/AFP

Zanikanje fašizma in zločinov

Krešimir Rotim v videu, katerega vsebino povzema več hrvaških medijev, niza trditve, ki so v nasprotju z ustaljenimi zgodovinskimi dejstvi. »Človek bi pričakoval, da je nekdo, ki govori o ustaših, prebral vsaj načela ustaškega gibanja. V njih ni niti f od fašizma, ampak gre za revolucionarni boj za strmoglavljenje Kraljevine Jugoslavije,« je dejal Rotim.

Zavrnil je tudi obtožbo, da so ustaši prodali Dalmacijo. »Spet se moti, prijatelj. Dalmacijo je prodala Kraljevina Jugoslavija z Rapalsko pogodbo leta 1920,« je izjavil in s tem zamolčal vlogo Rimskih pogodb iz leta 1941. Najbolj šokantna pa je bila njegova relativizacija zločinov v Jasenovcu.

Medtem ko uradni podatki Spominskega območja Jasenovac navajajo najmanj 83.145 žrtev, je Rotim trdil: »Opravljenih je bilo več izkopavanj, odkritih je bilo okoli 440 trupel, z neuradnimi ocenami pa pridemo do številke okoli 600. Kako je mogoče, da na kraju, kjer je bilo ubitih več kot 83.000 ljudi, ni vsaj sledi tako velikega zločina?«

Med žrtvami v Jasenovcu so bili poleg Srbov, Judov in Romov tudi Slovenci. FOTO: Reuters

Neenoten odziv stranke Most in obsodba županje

Po burnih reakcijah je riješki Most, kot poroča 24sata.hr, video izbrisal in se od njega ogradil. Pojasnili so, da je posnetek objavil administrator brez soglasja in da gre za »osebno interpretacijo zgodovinarja Krešimira Rotima«. V izjavi so še dodali, da obsojajo vse totalitarizme – komunizem, fašizem in nacizem.

Vendar pa odziv z vrha stranke ni bil tako enoznačen. Poslanec Mosta Nikola Grmoja je za Jutarnji list branil Rotima z besedami, da je »zgodovinar in ima pravico do svojih stališč«. Grmoja je dejal, da je analiza del zgodovinske znanosti in dodal: »Če ni zgodovinskega revizionizma, ni zgodovinske znanosti«. S tem je sprožil dodatna vprašanja o dejanskem stališču stranke do polpretekle zgodovine.

Ostro pa se je odzvala riješka županja Iva Rinčić. Za 24sata.hr je poudarila, da je Reka mesto, ki je bilo neposredna žrtev fašizma, in da je antifašizem temelj njegove identitete. »Objavljanje vsebin, ki postavljajo pod vprašaj zgodovinsko ugotovljena dejstva o taborišču Jasenovac ali poskušajo zmanjšati odgovornost ustaškega režima, je nesprejemljivo in nevarno,« je dejala.

Zgodovinska dejstva

Hrvaški mediji so ob poročanju o incidentu znova povzeli ključna zgodovinska dejstva. Neodvisna Država Hrvaška (NDH) je bila fašistična marionetna država, ustanovljena s podporo nacistične Nemčije in fašistične Italije. Ustaški režim je po vzoru nacistov sprejel rasne zakone in izvajal sistematičen pregon Srbov, Judov, Romov, Slovencev ter ostalih manjšin in političnih nasprotnikov.

Neodvisna Država Hrvaška (NDH) je bila fašistična marionetna država. FOTO: Boris Kovacev/Cropix

Čeprav je res, da je Kraljevina Jugoslavija z Rapalsko pogodbo Italiji prepustila delež ozemlja, je ustaški voditelj Ante Pavelić z Rimskimi pogodbami leta 1941 fašistični Italiji prostovoljno odstopil še bistveno večji del jadranske obale, vključno s Splitom, Šibenikom in večino otokov. Zgodovinarji to dejanje štejejo za enega najbolj očitnih primerov izdaje nacionalnih interesov.

Koncentracijsko taborišče Jasenovac po podatkih hrvaških in mednarodnih institucij ostaja simbol zločinskega značaja NDH, kjer je bilo na najokrutnejše načine usmrčenih več deset tisoč ljudi. Med žrtvami so bili poleg Srbov, Judov, Romov in hrvaških antifašistov tudi Slovenci. Kot v enem od svojih člankov navaja Inštitut za novejšo zgodovino, je bilo v taborišču zaprtih okrog 400 taboriščnikov iz Slovenije, od katerih jih je umrlo 282.