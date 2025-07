Pogačar še favorit, Roglič ostaja v boju za zmagovalni oder

V nadaljevanju preberite:

Podaljšan prvi teden Toura – zaradi francoskega nacionalnega praznika so vanj stlačili kar 10 etap – je bil zelo zanimiv za navijače in še bolj naporen za kolesarje, ki jim je prvi dan premora v Toulousu prišel še kako prav. V rumeni majici ga je preživel Irec Ben Healy (EF Education), a le zaradi darila Tadeja Pogačarja in njegove ekipe UAE, ki hrani naboje za odločilno drugo polovico dirke in veliki obračun z Jonasom Vingegaardom ter njegovo Vismo Lease a Bike.

»Pogačar in Vingegaard izstopata, Remco Evenepoel se zelo trudi, da bi bil zraven, vendar v dolgih klancih ni konkurenčen. Zato se odpira vprašanje, ali sploh kdaj bo. Drugi kolesarji so se menjali v ospredju, izkoriščali dnevne priložnosti, pobege za trenutke slave, kar je vsekakor zelo dobro za dirko,« je nekdanji kolesarski olimpijec Bojan Ropret potegnil črto pod prvo polovico 112. Toura, na katerem Pogačar brani lansko zmago.