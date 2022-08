Hrvaško novinarsko društvo zaradi smrti novinarja zahteva odstop ministra

Hrvaško novinarsko društvo (HND) je danes zahtevalo zamenjavo ministra za zdravstvo Vilija Beroša. Kot razlog je navedlo odpoved sistema in predstavitev ugotovitev inšpekcije hrvaškega ministrstva za zdravje. Ta pri zdravstveni obravnavi novinarja Vladimirja Matijanića ni ugotovila večjih strokovnih napak, vseh odgovorov pa ni podala.

»Vladimirja Matijanića je ubila ta država in ta sistem,« je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik HND Hrvoje Zovko. V imenu društva je zahteval odstop Vilija Beroša in poudaril, da ne posplošujejo zdravstvenega sistema, zdravnikov in zdravnic. »Mi govorimo o Berošu in sistemu, ki se skriva za njim,« je dejal.

Đurđica Klancir s hrvaškega portala Net.hr je izpostavila, da so se predstavniki ministrstva za zdravje in zdravstvenih ustanov med predstavitvijo ugotovitev inšpekcije izogibali odgovoru na vprašanje, ali bi Matijanića morali hospitalizirati.

»To je bila zaščita sistema. Takšni primeri so v zdravstvenem sistemu že bili in bodo še naprej,« je dejala Klancirjeva.

»Strinjam se s kolegoma in bi želel poudariti, da v postopkih ministrstva ni ničesar škandaloznega. Gre za nesprejemljivo vedenje, izjave in postopke. Spomnil bi, da je HNK že pred dnevi, takoj po smrti, vztrajal pri tem, da dobi imena ljudi, ki bodo člani te komisije. Vse zahteve so zavrnili,« pa je izpostavil novinar hrvaškega portala Index.hr Ilko Ćimić.

Zovko je še sporočil, da ne bodo pozabili tega, kar se je zgodilo novinarju, ki je imel pravico do medicinske pomoči, a je ni dobil. »Odpovedal je sistem in to se na Hrvaškem ne sme zgoditi nikomur več,« je sklenil.

Na zahtevo društva po odstopu ministra se je danes že odzval premier Andrej Plenković med obiskom primorsko-goranjske županije. »Kakšno zvezo ima Beroš? Ali je bil v Splitu, ali je odgovarjal na telefon, svetoval? V pravni državi se ve, kdo je odgovoren za kaj,« je dejal po poročanju hrvaškega portala televizije N1.

Smrt Matijanića je v začetku avgusta pretresla Hrvaško, potem ko je njegova partnerica Andrea Topić v javnem pismu opisala dogajanje pred njegovo smrtjo. Pojasnila je, da sta z Matijanićem dan pred njegovo smrtjo in na dan smrti najmanj desetkrat klicala v splitski klinični center in nujno medicinsko pomoč ter prosila za hospitalizacijo. Zdravnikom sta tudi povedala, da ima ob covidu-19 tudi Sjögrenov sindrom in intersticijsko bolezen pljuč ter sum na dve avtoimuni bolezni.

Na dan njegove smrti so reševalci prišli dvakrat. Ob njihovem drugem prihodu se je novinarju že ustavilo srce in ga niso mogli več oživeti.

Predstavnica ministrstva Mirjana Tadić je na predstavitvi ugotovitev zdravstvene inšpekcije v sredo dejala, da je bila njegova smrt »posledica nepredvidljivega oziroma hitrega poteka vnetne bolezni srčne mišice in sprememb na pljučih, ki so nastale kot zaplet osnovne bolezni covid-19«. Na vprašanja novinarjev, ali bi Matijanića morali hospitalizirati, ni hotel odgovoriti nihče od prisotnih.

Matijanić je bil eden najboljših hrvaških raziskovalnih novinarjev in analitikov, ki je odkril številne afere. Kariero je začel v Slobodni Dalmaciji, jo nadaljeval v Feral Tribunu in se nato vrnil v Slobodno Dalmacijo. Zadnja leta je delal na portalu Index. Umrl je v 51. letu starosti.