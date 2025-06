V Gazi bo pomoč delil Američan, ki je blizu Trumpu in Netanjahuju

Ameriška zasebna organizacija Humanitarna fundacija za Gazo (GHF) je danes sporočila, da kljub svoji torkovi obljubi danes še ne bo nadaljevala z razdeljevanjem humanitarne pomoči Palestincem v oblegani enklavi. Ponovni zagon svojih centrov je napovedala za trenutek, ko bodo zaključeni posodobitve, izboljšave in organizacija dela.

Lani ustanovljena organizacija – po poročanju New York Timesa na izraelsko pobudo v prvih tednih vojne, z namenom spodkopati Hamas – je še pred kaotičnimi podobami razdeljevanja hrane obupanim ljudem burila duhove zaradi netransparentnosti glede vodstva, financiranja ter povezav z izraelskimi politiki. Po incidentih, v katerih je vojska v zadnjem tednu ubila več deset ljudi, je bila deležna še ostrejših kritik tako voditeljev kot predstavnikov človekoljubnih organizacij vključno z OZN, state department se je od nje distanciral.

V njenih vrstah se je zvrstilo več odpovedi, več partnerjev, med njmi Boston Consulting Group (BCG), pa je z njo prekinilo sodelovanje. V nedeljo je odstopil tudi njen izvršni direktor, nekdanji marinec Jake Wood, rekoč, da je »nemogoče uresničevati ta načrt in se hkrati strogo držati humanitarnih načel človeškosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti, ki se jim ne bom odpovedal«. Na to mesto je bil naposled imenovan častiti Johnnie Moore, ki je blizu tako nekdanji kot sedanji Trumpovi administraciji.

Proizraelski verski voditelj iz vrst evangeličanov in strokovnjak za odnose z javnostmi je pred ustanovitvijo lastnega podjetja služboval kot predstavnik za odnose z javnostmi univerze Liberty, v Trumpovi predsedniški kampanji leta 2016 je bil član evangeličanske svetovalne skupine, med njegovim prvim mandatom pa pomembna figura v skupini krščanskih voditeljev, ki so se v Ovalni pisarni udeleževali sestankov in molitev, piše New York Times. Po poročanju Haaretzovega dopisnika iz ZDA je Moore tudi glavna vez evangeličanske skupnosti z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem in eden najglasnejših kritikov tistih, ki Izrael v Gazi obtožujejo nesorazmernosti. Povezave ima tudi z voditelji arabskih zalivskih držav, na prvem srečanju evangeličanskih voditeljev v Savdski Arabiji sploh se je v času prvega Trumpovega predsednikovanja srečal s kronskim princem Mohamedom bin Salmanom.

Moorov življenjepis na spletni strani njegovega podjetja Kairos poudarja njegovo delo na področju verske svobode in medverskega dialoga ter vlogo v ameriški Komisiji za mednarodno versko svobodo. Navaja, da je zaslovel z zagovarjanjem preganjanih kristjanov na Bližnjem vzhodu, sodeloval pri mirovnih pobudah ter srečanjih z voditelji v muslimanskem svetu. Je avtor več knjig in reden gost v medijih, leta 2017 pa mu je vodilna judovska organizacija za človekove pravice, Center Simona Wiesenthala, podelila nagrado za zasluge.

Njegovo imenovanje so pri GHF pospremili z besedami, da je »mednarodno spoštovan zagovornik miru, verske svobode in človekovega dostojanstva, ki ga je predsednik Donald J. Trump dvakrat imenoval za komisarja v ameriški komisiji za mednarodno versko svobodo in ima desetletja izkušenj z delom v podporo humanitarnim ciljem.« Tako je tudi (slepo) prepričan, da GHF opravlja dobro delo, kakršni koli očitki na njen račun pa so laži.