V Gazi na tisoče lačnih planilo po hrani

Dan po uradnem začetku delovanja zasebne organizacije, prek katere si želi Izrael s pomočjo ZDA nadzorovati dotok humanitarne pomoči v Gazo, je na tisoče obupanih in lačnih Palestincev preplavilo enega od novoustanovljenih distribucijskih centrov na jugu enklave. Kaotični prizori so še podčrtali razsežnosti humanitarne krize in številne kritike, s katerimi so se na načrte sporne Humanitarne fundacije za Gazo (GHF) v zadnjih tednih odzvali Združeni narodi in humanitarne organizacije.