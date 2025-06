Več kot 20 mrtvih v napadu na razdelilnico pomoči

V izraelskem napadu je bilo danes po navedbah prič ubitih več kot 20 Palestincev, ki so šli po hrano na razdelilnico pomoči, ki jo je v Gazi vzpostavila fundacija, ki jo podpira Izrael. Priče so za Associated Press povedale, da so izraelske sile začele streljati, ko so se odpravljali proti mestu razdeljevanja pomoči, ki ga je vodila humanitarna fundacija za Gazo (GHF). Delujoči v terenski bolnišnici niso povedali, kdo je začel streljati, dodali pa so, da je bilo ranjenih vsaj 175 ljudi.

Izraelske obrambne sile so sporočile, da »trenutno ne vedo«, da bi pod njihovimi streli ljudje danes umirali, vendar pa navedbe preučujejo, navaja Guardian. Fundacija je v izjavi zatrdila, da je pomoč dostavila »brez incidentov« zgodaj v nedeljo, in zanikala prejšnja poročila o kaosu in streljanju okoli njenih lokacij, ki so na izraelskih vojaških območjih, kjer je neodvisen dostop omejen.

Na tisoče ljudi se je nekaj ur pred zoro odpravilo proti kraju razdeljevanja. Ko so se približale območju, naj bi jim izraelske sile ukazale, naj se razidejo, nato pa so začele streljati.

V napadu naj bi umrlo več kot 20 ljudi. FOTO: Eyad Baba AFP

Odgovor nesprejemljiv

Odgovor palestinskega islamističnega gibanja Hamas na ameriški predlog o prekinitvi ognja v Gazi je nesprejemljiv, je v soboto dejal ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff. Zateve Hamasa je zavrnil tudi Izrael, ki si bo po besedah premierja Benjamina Netanjahuja še naprej prizadeval za vrnitev talcev in uničenje Hamasa, poročajo tuje agencije. Hamas je v soboto sporočil, da je v okviru dogovora pripravljen izpustiti deset živih talcev, vendar ponovil, da želi doseči dogovor, ki bi vključeval trajno prekinitev ognja, umik izraelske vojske z območja Gaze in okrepitev dobave pomoči. Predlog ameriškega odposlanca Witkoffa sicer predvideva 60-dnevno prekinitev ognja v Gazi, med katero bi se strani pogajali o pogojih trajnega premirja. Ne določa pa podaljšanja začasnega premirja, če bodo ti pogovori trajali več kot 60 dni. Predlog predvideva tudi izpustitev desetih živih izraelskih talcev. Islamistično gibanje naj bi predalo tudi 18 trupel v zameno za izpustitev neznanega števila palestinskih ujetnikov. Po prepričanju Izraela je živih še med 20 in 23 talcev, Hamas pa naj bi zadrževal še najmanj 35 trupel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.