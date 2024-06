Identitete v glavnem nihče ne išče v svoji pameti in znanju

V nadaljevanju preberite:

»Ljudje so nekoč mislili, da sem pošast. In dolgo sem jim verjel. A po določenem času se naučiš ignorirati žaljivke, s katerimi te obsipavajo, in začneš zaupati samo v tisto, kar si.« To pravi Shrek, sloviti dobrodušni velikan z zeleno kožo, ki nam z vsakim novim prizorom v filmu, naslovljenem z njegovim imenom, postaja ne le vse ljubši, temveč celo vse lepši. Predvsem zato, ker je lepota prikaz duše, ki ve, kaj je, ki pokaže, kdo je, in ki zaupa vase kot v edino resnico o svojem obstoju.

»Morali bi biti sprejeti takšni, kot smo,« je dejala španska igralka Karla Sofía Gascón, prva transspolna oseba v zgodovini filmskega festivala v Cannesu, ki so jo minulo soboto razglasili za najboljšo igralko, in to skupaj s še tremi kolegicami, ki prav tako igrajo v filmu Emilia Pérez. »Imamo telo in pravico, da ga spremenimo,« je dejala v govoru ob podelitvi nagrade.