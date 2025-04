Ekipa strokovnjakov, ki vodi Petrol v zeleno prihodnost

V družbi Petrol stalno dokazujejo, da so na poti do zelene prihodnosti odločeni sodelovati aktivno in s številnimi rešitvami in projekti, ki bodo koristili širši skupnosti. Od projektov, kot so Petrol Green, MULTI-E in CROSS-E, gradnje vetrnih elektrarn v regiji do najnovejšega LIFT Green, ki je še v izdelavi in bo zaključen letos poleti. Petrol z njimi potrjuje, da so izzivi prihodnosti pri njih najboljša motivacija za napredek. In prav ta je na dosegu roke, z izjemno ekipo strokovnjakov, ki stoji za vsemi ključnimi koraki razvoja in izvedbe projekta. Spoznajte enega izmed njih, Aleša Grudna, direktorja energetskih rešitev za dom in male poslovne uporabnike ter vodjo projekta LIFT Green.

Z inovativnim projektom LIFT Green Aleš Gruden s svojo ekipo omogoča enostaven dostop do ključnih informacij o sončnem potencialu posamezne lokacije in spodbuja namestitev manjših sončnih elektrarn na strehe stavb. Naš sogovornik rad poudari, da za uspešno izvedbo projekta stoji celotna ekipa: »Pri LIFT Greenu smo imeli mlado ekipo strokovnjakov različnih profilov, ki so se odlično dopolnjevali z izkušenejšim kadrom. Takšni projekti zahtevajo motivirane ljudi, ki se ne bojijo izzivov,« poudarja.

Projekt, ki so ga začeli razvijati pred približno dvema letoma, je trenutno v zaključni fazi, končali pa ga bodo predvidoma do junija 2025.

Ker je takih projektov na Petrolu veliko, iščejo dodatne strokovnjake, ki so inovativni in vztrajni. »Od članov ekipe pričakujemo odprtost za nove ideje, odgovornost in pripravljenost, da se spopadejo s kompleksnimi nalogami.« V Petrolu imajo sodelavci priložnost, da uresničujejo svoje ideje in vizije, sodelovanje v takšnem okolju pa ima veliko prednosti, pravi in med drugim izpostavi prav konkretizacijo ideje v projekte. »Ko delaš s takšnimi projekti, resnično prispevaš k spremembam. In se ob tem tudi ogromno naučiš«.

Na Petrolu vabijo strokovnjake trajnostnega prehoda, inženirje, IT strokovnjake, da se pridružijo njihovi ekipi – kjer boste delali na inovativnih projektih, sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki in soustvarjali rešitve, ki oblikujejo energetsko prihodnost.

LIFT Green: krajša pot do lastne sončne elektrarne

Prvo vprašanje, ki si ga zastavi povprečni kupec pred nakupom sončne elektrarne, se glasi: Ali se sončna elektrarna na moji strehi splača?

Odgovor bo kmalu na dosegu roke oziroma klika, in to zaradi inovativnosti strokovnjakov v Petrolu, ki so že več mesecev osredotočeni na zelo pomemben projekt, ki bo močno skrajšal pot do lastne sončne elektrarne. S platformo LIFT Green bodo namreč svojim odjemalcem zagotovili hiter odgovor na vprašanje, kakšen sončni potencial ima njihova streha. To pomeni, da bodo lahko sami, brez pomoči strokovnjakov, prejeli natančen izračun fotovoltaičnega potenciala njihove strehe.

»Platforma LIFT Green vam pomaga odgovoriti na ključno vprašanje: Ali se vam sončna elektrarna na domači strehi sploh splača? In to brez čakanja na obiske strokovnjakov, meritve ali dolgotrajnega usklajevanja. Na osnovi realnih, javno dostopnih podatkov izračuna osončenost vaše strehe in vam pripravi informativno ponudbo. Ključna prednost? Hitrost in enostavnost,« pove Aleš Gruden.

Glavna prednost je torej ta, da platforma temelji na realnih podatkih. »Stranka pride do konkretne in realne ponudbe v enem samem koraku, kar je ogromna dodana vrednost. In to ne glede na to, ali se odloča za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom ali brez,« pojasnjuje strokovnjak s Petrola. Pri razvoju projekta so uporabili javno dostopne podatke na način, ki v Sloveniji še ni bil uporabljen, pojasni in doda: »Kolikor mi je znano, doslej še nihče ni združil podatkov GURS-a in LiDAR-ja za izračun orientacije in naklona streh za določanje potenciala osončenosti. Gre za edinstven pristop, ki daje konkretne rezultate.«

S projektom LIFT Green Aleš Gruden in ekipa omogočajo enostaven dostop do ključnih informacij o "sončnem potencialu" na izbrani lokaciji. FOTO: Petrol

Projekt si prizadeva spodbuditi več ljudi k investiciji v lastno sončno elektrarno. Uporabniki bodo lahko prek platforme hitro in zanesljivo dobili vse ključne informacije. »Menim, da je LIFT Green produkt, ki bo končnim uporabnikom hitreje približal obnovljive vire oziroma sončne elektrarne. Podobne platforme bodo v prihodnosti neizogibno povezane z nakupno izkušnjo sončne elektrarne. Ti projekti bodo verjetno imeli vključeno umetno inteligenco in izboljšane algoritme,« je prepričan Gruden, ki tako nakazuje, da bo v prihodnje sončni potencial še bolje izkoriščen kot danes.

»Ustvarili smo preprost, a zmogljiv produkt, ki strankam pomaga pri pomembnih energetskih odločitvah,« pove Aleš Gruden. In čeprav so pri razvoju takšnega projekta vedno pritiski in nepredvidljive situacije, poudari, da se je prav na tej poti naučil zelo pomembne lekcije: »Če se ti zdi, da rešitev ne obstaja – ne obupaj. Vedno obstaja pot.« In to pot so več kot uspešno tlakovali z uigranim timskim delom.

FOTO: Petrol

»Če želite delati pri projektih, ki spreminjajo energetiko, je Petrol pravi kraj. Od članov ekipe pričakujemo predvsem samostojnost, inovativnost, pripravljenost na izzive in vztrajnost. Tukaj lahko soustvarjate prihodnost – skupaj z ljudmi, ki znajo, zmorejo in si drznejo.« (Aleš Gruden)

