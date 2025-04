Ali poznate vse prednosti, ki jih ponuja meso »izbrana kakovost - Slovenija«?

Ko posežete po mesu s tem znakom, najprej naredite veliko dobrega zase, obenem pa za slovensko podeželje, samooskrbo Slovenije, slovensko gospodarstvo in okolje. To potrjujeta tudi naša sogovornika Marko Majer, vodja certificiranja prehranskih izdelkov v Bureau Veritas, in dr. Luka Juvančič, agrarni ekonomist in izredni profesor ekonomike naravnih virov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Dobro za vas

Z nakupom mesa z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« boste dobili meso slovenskega porekla odlične kakovosti, ki je zaradi kratkih dobavnih poti tudi bolj sveže. Marko Majer iz Bureau Veritas pojasnjuje: »Vse perutninsko in goveje meso z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' je v celoti pridelano in predelano v Sloveniji. Zagotovljena mora biti tudi sledljivost, kar je pri nas zelo dobro urejeno z registri živali. Krmni obrok za govedo mora vsebovati najmanj 50 odstotkov voluminozne krme in v njem ne sme biti sestavin z negativnega seznama, na katerem so navedeni dodatki in krmila, ki niso dovoljeni v shemi 'izbrana kakovost'. Pri perutnini mora biti krma brez animalnih proteinov, dodan ji mora biti selen, saj ta povečuje hranilno vrednost mesa in ima številne ugodne vplive na človeški organizem. Transport živali pri govedu ne sme biti daljši od šest ur, pri perutnini pa ne daljši od pet ur.«

Kakovost mesa in izpolnjevanje zahtev sheme »izbrana kakovost« v različnih fazah preverjajo in redno nadzorujejo trije certifikacijski organi: Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT) ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM). »Pri vseh rejcih, ne glede na to, ali so del skupine ali posamezniki, se opravi nadzor najmanj enkrat na leto. Enako velja za vsakega posameznega predelovalca,« zagotavlja Majer.

Dobro za slovensko podeželje

Vaša odločitev za nakup mesa z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« vpliva tudi na slovenske kmete. Za rejce namreč to pomeni dolgoročno varnost. »Pridelovalci imajo s tem zanesljivega kupca svojih proizvodov, zato jim ni treba skrbeti, kam s pridelki oziroma proizvodi. Ta kupec je predelovalec, zainteresiran za nakup njihove surovine, ker želi končni produkt označiti z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija', ki pomeni dobro živilo – za to pa potrebuje njihovo surovino. Predelovalci imajo tako zagotovljen stabilen dotok surovine s tehnološkimi kazalniki, za kakovost katerih jamči država,« pojasnjuje dr. Luka Juvančič.

Dobro za samooskrbnost Slovenije in slovensko gospodarstvo

Vaša odločitev za nakup mesa z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« sproži tako imenovani učinek domin, saj vpliva na delovanje celotne verige preskrbe s hrano. »Gre za medsebojno povezanost, odvisnost med akterji – pridelovalci, logistika, klavnice oziroma predelava in podobno. V tej medsebojni povezanosti se vzpostavi dolgoročna in stabilnejša menjava med njimi, zato na koncu pridobimo vsi, s kupcem vred. Z vidika celotnega agroživilskega sistema pa je to ključno. Če surovina, ki smo jo pridelali, ne konča na krožniku domačega kupca, z vidika samooskrbe te naloge nismo opravili. Hkrati gre za širše koristi povezovanja, saj tako ohranjamo tudi delovna mesta in krepimo naše gospodarstvo,« pravi Juvančič.

Dobro za okolje

Nakup mesa z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je zaradi kratkih dobavnih poti koristen tudi za okolje. K temu prav tako prispevajo večje količine doma pridelane krme za živali. »Ker manj krme uvozimo od drugod, to ugodno vpliva na ogljični odtis. Z visokokakovostno krmo pa tudi manj obremenjujemo organizem živali s presnovki in drugimi škodljivimi snovmi, ki bi se sicer lahko znašle v krmi živali – vse to so neposredni učinki na okolje. Potem pa so tu še globalni učinki – podnebne spremembe, h katerim tudi sami veliko prispevamo, zato je dobro, da stremimo k porabi bolj trajnostnih proizvodov,« še opozarja Juvančič.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano