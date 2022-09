Igranje z zaporoško nevarnostjo

V nadaljevaju preberite:

Nujno so potrebni takojšnji ukrepi za preprečitev jedrske nesreče zaradi poškodb, ki so jih povzročili vojaški spopadi, so v posebnem poročilu zapisali mednarodni inšpektorji, ki so obiskali zaporoško jedrsko elektrarno. Eden od njih je takojšnja prekinitev njenega obstreljevanja in vzpostavitev varnostnega območja okoli elektrarne.