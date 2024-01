IIHF zaradi izključitve Izraela deležna političnih pritiskov

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je v četrtek sporočila, da je Izrael iz varnostnih razlogov izključen iz vseh mednarodnih tekmovanj. Pri IIHF so mnenja, da na ta način rešujejo varnostni problem vseh hokejistov, ki sodelujejo na turnirjih. Politika je IIHF že začela pozivati, naj suspenz umakne.

Pri IIHF so dopisali, da bo izključitev v veljavi vse dokler ne bo možno zagotoviti varnosti vseh udeležencev, tudi izraelskih hokejistov.

IIHF pri izključitvi ni omenjala spopadov v Gazi med Izraelci in Palestinci, prav tako pa ne morebitnih najav posameznih držav, da želijo izključitev Izraela oziroma groženj, da njihove selekcije z izraelskimi ne bodo igrale.

A zelo podobno formulacijo je Izrael uporabil pred slabima dvema letoma, ko so bila po začetku agresije v Ukrajini s tekmovanj izključene reprezentance in ekipe iz Rusije in Belorusije.

Izraelska moška reprezentanca bi letos morala zaigrati v Srbiji v skupini A divizije II, ženska ekipa pa v skupini B divizije III.

Danes so se na suspenz odzvali nemški politiki in notranja ministrica Nancy Faeser je IIHF pozvala, naj izključitev Izraela prekliče. Še več. IIHF je pozvala, »naj transparentno ugotovi, kako je do te napačne odločitve lahko prišlo«. Izključitev po njenem mnenju ni nič drugega kot kapitulacija pred sovraštvom.