IKEA bo zaradi uporabe prisilnega dela v NDR izplačala 6 milijonov evrov

IKEA, svetovno znana pohištvena veriga, je bila v preteklosti vpletena v uporabo prisilnega dela političnih in drugih zapornikov v Nemški demokratični republiki (NDR). Podjetje je neodvisno preiskavo, ki naj bi potrdila ali ovrgla navedbe medijev v preteklosti, naročilo samo.

Preiskavo so izvedli revizorji iz Ernst & Young, ki so ugotovili, da so zaporniki v NDR izdelovali pohištvo za IKEA vse do 1970-ih in 1980-ih let. Poročilo je tudi pokazalo, da so bili predstavniki podjetja verjetno seznanjeni z uporabo političnih zapornikov za dodatno delovno silo, poroča CNN.

IKEA-jina vpletenost v prisilno delo je del širše zgodbe o izkoriščanju delovne sile v komunistični Nemčiji. Nemška demokratična republika, ki je obstajala med letoma 1949 in 1990, je bila pod nadzorom Sovjetske zveze, ki je vzpostavila trdo komunistično državo. V tem obdobju je na tisoče zapornikov delalo v tovarnah, kar je NDR spremenilo v pomembno lokacijo za poceni delovno silo, od katere so imela koristi številna zahodna podjetja. Mnogi politični zaporniki v NDR so bili zaprti zaradi nasprotovanja enopartijskemu komunističnemu režimu, saj je tajna policija Stasi nadzorovala skoraj vsak vidik vsakdanjega življenja ljudi in zatirala vsakršno opozicijo.

IKEA je v izjavi izrazila obžalovanje zaradi uporabe političnih zapornikov za proizvodnjo svojih izdelkov. Walter Kadner, izvršni direktor in glavni direktor za trajnost pri IKEA Nemčija, je dejal: »Globoko obžalujemo, da so izdelki za IKEA nastajali tudi s prisilnim delom političnih zapornikov v NDR. Odkar je to postalo znano, IKEA dosledno dela na razjasnitvi situacije.«

Vtej luči so nedavno napovedali donacijo v višini šestih milijonov evrov vladnemu skladu za odškodnine žrtvam prisilnega dela v Nemčiji, kar je pomemben korak k priznanju in popravi preteklih krivic. Ta donacija je rezultat večletnih prizadevanj in pogovorov med nemško podružnico IKEA in Zvezo združenj žrtev komunistične diktature (UOGK). UOGK je organizacija, ki si prizadeva za pravico za tiste, ki so bili nepravično obsojeni v času komunistične Nemčije.

Po desetletjih kampanj je nemška vladajoča koalicijska vlada leta 2021 predlagala ustanovitev sklada za pomoč v stiski. Nemški parlament bo o njegovi ustanovitvi glasoval v prihodnjih tednih.

Reakcije javnosti in drugih podjetij na to potezo so bile večinoma pozitivne. Predstavniki UOGK so dejanje označili za »prelomno« ter izrazili upanje, da bodo temu zgledu sledila tudi druga podjetja, ki so imela koristi od prisilnega dela v Nemški demokratični republiki (NDR). Dieter Dombrowski, predsednik UOGK, je dejal: »IKEA je sprejela našo povabilo k pogovoru in skupaj smo se podali na pot razjasnitve. IKEA je prizadete obravnavala enakopravno.«

Evelyn Zupke, posebna predstavnica za žrtve NDR v nemškem parlamentu, je dodala: »IKEA-jeva zaveza k podpori sklada za odškodnine je izraz odgovornega pristopa k obravnavanju temnih poglavij v zgodovini podjetja.«