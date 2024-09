Smrt namesto izobraževanja

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko direktor Cie William Burns napoveduje, da bo v »prihodnjih dneh« predstavljen nov načrt za morebitno prekinitev ognja na območju Gaze, izraelska vojska, ki obenem nenehno stopnjuje tudi napade na okupiranem Zahodnem bregu, še naprej napada cilje po vsej palestinski enklavi, kjer se je končala kampanja cepljenja proti otroški paralizi, več kot 45.000 šestletnikov pa zaradi vojne in popolnoma uničene infrastrukture ni moglo začeti svojega šolanja.

V zadnjih enajstih mesecih so številna šolska poslopja na območju Gaze, ki so delovala v okviru programov Združenih narodov, postala zatočišča za tisoče in tisoče ljudi, ki jih je izraelska vojska z neprestanim bombardiranjem in prisilnimi evakuacijami pregnala z domov. V tem trenutku je prisilno razseljenih 93 odstotkov prebivalcev Gaze.