Indijo pretresata posilstvo in umor 31-letne zdravnice pripravnice

Iz Indije poročajo o pretresljivem primeru umora in posilstva mlade zdravnice pripravnice, ki pa ni osamljen primer nasilja. Po poročanju BBC je šla 31-letna pripravnica po napornem dnevu v eni od najstarejših indijskih bolnišnic fakultet v petek zgodaj zjutraj spat v seminarsko dvorano, saj posebnih sob za spanje pripravnikov nimajo. Takrat so jo zadnjič videli živo.

Naslednje jutro so njeni kolegi odkrili njeno napol golo telo s hudimi poškodbami. Policija je pozneje v povezavi s posilstvom in umorom aretirala bolnišničnega prostovoljca.

Nasilje nad zdravstvenimi delavci

Posilstvo in umor sta spodbudila zdravnice in zdravnike po vsej državi k množičnim protestom, kjer so zahtevali strog zvezni zakon za zaščito zdravstvenih delavcev. Tragični incident je znova potegnil na površje problem nasilja nad zdravstvenimi delavci v državi. Zločin je razkril tudi skrb vzbujajoča varnostna tveganja, s katerimi se soočajo v številnih državnih zdravstvenih ustanovah po Indiji.

Ženske predstavljajo skoraj 30 odstotkov indijskih zdravnikov in kar 80 odstotkov zdravstvenega osebja in so bolj ranljive od moških kolegov. Kot navaja BBC, je trenutno v primerjavi z letom 2022 štiri odstotke več kaznivih dejanj nad ženskami, v 20 odstotkih ta dejanja vključujejo posilstvo in napade.

V bolnišnici RG Kar, ki na dan sprejme več kot 3500 pacientov, preobremenjeni zdravniki pripravniki, ki delajo neprekinjeno tudi do 36 ur, niso imeli posebnih prostorov za počitek, zato so se morali, kot je to storila 31-letna pripravnica, spočiti v sobi, v kateri sicer potekajo seminarji.

Poročila kažejo, da je imel aretirani osumljenec, prostovoljec s težavno preteklostjo, neomejen dostop do oddelka in da so ga posnele varnostne kamere. Njegove preteklosti ni nihče preverjal.

Indija nima strogega zveznega zakona za zaščito zdravstvenih delavcev. Čeprav ima 25 zveznih držav nekatere zakone za preprečevanje nasilja nad njimi, obsodb skoraj ni. FOTO: Sahiba Chawdhary/Reuters

»Bolnišnica je bila vedno naš prvi dom; domov gremo samo počivat. Nikoli si nismo predstavljali, da je lahko tako nevarno. Zdaj, po tem incidentu, smo prestrašeni,« je povedala Madhuparna Nandi, mlajša zdravnica na nacionalni medicinski šoli. Dejala je, da so se številne zdravnice v indijskih državnih bolnišnicah sprijaznile z delom v razmerah, ki ogrožajo njihovo varnost.

V bolnišnici, v kateri je Nandijeva zaposlena na oddelku za ginekologijo in porodništvo, ni ne posebnih prostorov za počitek ne ločenih stranišč za zdravnice.

»Uporabljam stranišča pacientov ali medicinskih sester, če mi dovolijo. Ko delam pozno, včasih spim v prazni bolniški postelji na oddelku ali v utesnjeni čakalnici s posteljo in umivalnikom,« je še povedala. Neke noči leta 2021, na vrhuncu pandemije, je nekaj moških vdrlo v njeno sobo. Zbudili so jo z besedami: »Vstani, vstani! Oglej si pacienta!« Dogodek jo je pretresel, nikoli pa si ni mislila, da bi lahko kaj podobnega vodilo v posilstvo in umor.

A petkov brutalni dogodek ni osamljen primer. Najbolj pretresljiv je primer Arune Shanbaug, medicinske sestre v ugledni bolnišnici v Mumbaju, ki je ostala v vegetativnem stanju, potem ko jo je leta 1973 posilil in zadavil paznik. Umrla je leta 2015 po 42 letih nezavednega stanja s hudimi možganskimi poškodbami in paralizo. Pred kratkim je v Kerali 23-letno pripravnico Vandano Das s kirurškimi škarjami zabodel pijani pacient.

Umor in posilstvo je spodbudilo zdravnike po Kalkuti in vsej državi k množičnim protestom, kjer so zahtevali strog zvezni zakon za zaščito zdravstvenih delavcev. FOTO: Dibyangshu Sarkar/AFP

V prenatrpanih državnih bolnišnicah z neomejenim dostopom se zdravniki po smrti ali zaradi zahtev po takojšnjem zdravljenju pogosto soočajo z gnevom svojcev pacientov. Kamna Kakar, anestezistka, se spominja grozljivega dogodka med nočno izmeno na oddelku za intenzivno nego med pandemijo leta 2021 v bolnišnici v Harjani v severni Indiji.

»Bila sem edina zdravnica na oddelku za intenzivno nego, ko so trije moški vdrli vanj in zahtevali zdravilo, po katerem je bilo veliko povpraševanja. Popustila sem, da bi se zaščitila, saj sem vedela, da je ogrožena tudi varnost mojih pacientov,« je povedala.

Namrata Mitra, patologinja iz Kalkute, ki je študirala na medicinski fakulteti RG Kar, pravi, da jo je njen oče zdravnik pogosto spremljal v službo, ker se ni počutila varno. Stvari so se z leti poslabšale, pa opozarja Sarasvati Data Bodhak, farmakologinja v državni bolnišnici v okrožju Bankura v Zahodni Bengaliji.

Ženske predstavljajo skoraj 30 odstotkov indijskih zdravnikov in kar 80 odstotkov zdravstvenega osebja in so bolj ranljive ob moških kolegov. FOTO: Dibyangshu Sarkar/AFP

Nasilje brez obsodb

Indija nima strogega zveznega zakona za zaščito zdravstvenih delavcev. Čeprav ima 25 zveznih držav nekatere zakone za preprečevanje nasilja nad njimi, obsodb »skoraj ni«, je povedal R. V. Asokan, predsednik Indijskega zdravniškega združenja (IMA). Raziskava iz leta 2015 je pokazala, da se je 75 odstotkov zdravnikov v Indiji soočilo z določeno obliko nasilja na delovnem mestu. »Varnosti v bolnišnicah skorajda ni,« je dodal R. V. Asokan: »Eden od razlogov je, da nihče ne razmišlja o bolnišnicah kot o problematičnih območjih.«

Nekatere zvezne države, kot je Harjana, so priskrbele zasebne varnostnike, da bi okrepile varnost v državnih bolnišnicah. Leta 2022 je zvezna vlada pozvala zvezne države, naj napotijo ​​usposobljene varnostne sile v bolj ogrožene bolnišnice, namestijo varnostne kamere, vzpostavijo ekipe za hitro odzivanje, omejijo vstop »nezaželenim posameznikom« in vložijo pritožbe proti storilcem. A očitno to ni imelo učinka.

Tudi zdravniki, ki protestirajo, menda nimajo več veliko upanja. »Nič se ne bo spremenilo ... Pričakuje se, da bodo zdravniki delali 24 ur na dan, zloraba pa je postala norma,« je dejala Namrata Mitra.