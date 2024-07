Indijska podnebna kriza: problem, ki je že zavrel

V nadaljevanju preberite:

Katastrofalni zemeljski plazovi v indijski državi Kerala so še eno opozorilo na grozljive posledice globalnega segrevanja. Silovita reka gostega blata se je v torek sprožila dve uri po polnoči, nato jo je ob štirih zjutraj znova pognalo močno deževje. Včeraj so sporočili, da je plaz zahteval najmanj 151 človeških življenj. A to gotovo ni končno število, saj še vedno iščejo 187 ljudi.