V zemeljskih plazovih v Indiji najmanj deset mrtvih, domnevno več sto zasutih

Zemeljski plazovi na jugu Indije, ki jih je sprožilo monsunsko deževje, so terjali najmanj deset smrtnih žrtev. Več sto ljudi je domnevno ujetih pod nanosi zemlje in blata, so danes sporočile indijske oblasti. Indijska vojska je na območje poslala več kot 200 vojakov, ki bodo pomagali pri iskanju in reševanju pogrešanih.

Močni nalivi so zajeli zvezno državo Kerala na jugu Indije. Doslej je bilo potrjenih najmanj deset smrtnih žrtev, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani lokalni uradnik v najhuje prizadetem okrožju Wayanad.

Indijska vojska je sporočila, da je na območje poslala več kot 200 vojakov. »Domnevamo, da je ujetih več sto ljudi,« je navedla v izjavi za javnost.

Prizadevanja za reševanje po navedbah lokalnih medijev ovira zrušenje pomembnega mostu na območju. Več ljudi, ki so bili poškodovani v zemeljskih plazovih, so prepeljali na zdravljenje v bolnišnice.

Zemeljski plazovi so na jugu Indije terjali najmanj deset smrtnih žrtev. FOTO: Stringer/Reuters

Predsednik indijske vlade Narendra Modi je sporočil, da je vladi Kerale zagotovil vso možno pomoč. »V mislih sem z vsemi, ki so izgubili svoje ljubljene, in molim za poškodovane,« je zapisal na družbenem omrežju X.

Vremenoslovci za danes v Kerali napovedujejo nove padavine in močan veter.

Monsunsko deževje v južni Aziji od junija do septembra je ključnega pomena za obnovo zalog vode in kmetijstvo, prinaša pa tudi zemeljske plazove in poplave.

V poplavah in zemeljskih plazovih v Kerali je leta 2021 umrlo najmanj 25 ljudi. V najhujših poplavah leta 2018 pa je v okolici Kerale umrlo skoraj 500 ljudi, še poroča AFP.