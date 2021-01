Iran namerava proizvajati 20-odstotno obogateni uran

Iranski predsednik Hasan Rohani. FOTO: Atta Kenare/AFP

Iran je Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) obvestil, da namerava proizvajati do 20-odstotno obogaten uran, kar močno presega omejitve iz jedrskega dogovora iz leta 2015. O tem, kdaj naj bi se bogatitev začela, Iran IAEA ni obvestil, navaja francoska tiskovna agencija AFP.Napovedano dodatno bogatenje urana je še vedno bistveno nižje od 90-odstotnega, potrebnega za izdelavo jedrske bombe, a glede na jedrski dogovor s šesterico držav iz leta 2015 Iran pri bogatenju ne bi smel preseči nekaj manj kot štirih odstotkov. Glede na zadnje dostopno poročilo IAEA, objavljeno novembra, je Iran sicer že presegel to omejitev, ni pa pri bogatenju urana dotlej šel preko 4,5 odstotka in je med drugim še vedno tudi upošteval zelo strog inšpekcijski režim agencije.Pri napovedani spremembi gre, kot je agenciji pojasnil Iran, za upoštevanje zakona, ki ga je sprejel iranski parlament. Potem ko je bil konec novembra v napadu ubit pomemben jedrski fizik Mohsen Fahrizadeh , so namreč zagovorniki trde linije v parlamentu dosegli sprejetje zakona, ki določa, da lahko iranska jedrska agencija AEOI letno proizvede in uskladišči 120 kilogramov 20-odstotno obogatenega urana.Pobudi je takrat nasprotovala iranska vlada, obsodile pa so jo tudi druge stranke mednarodnega dogovora, s katerim se je Iran v zameno za odpravo mednarodnih sankcij odrekel svojim ambicijam jedrskega razvoja. Potem ko so leta 2018 ZDA odstopile od dogovora, v dogovoru z Iranom vztrajajo Kitajska, Francija, Nemčija, Rusija in Velika Britanija. Po odstopu ZDA je Iran sprejel več odločitev, ki pomenijo odstop od določb dogovora. Novoizvoljeni ameriški predsednikje sicer nakazal vrnitev države k sporazumu in možnost vnovične odprave sankcij proti Iranu, če bi se ta strogo držal določil dogovora.