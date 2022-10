Forenziki smrt Mahse Amini pripisali bolezni

Iranka Mahsa Amini je umrla zaradi bolezni, in ne zaradi udarcev, piše v uradnem forenzičnem poročilu, objavljenem danes, tri tedne po smrti 22-letnice v policijskem pridržanju. Potem ko so v Teheranu pred kratkim našli truplo 16-letne Nike Šaharami, ki se je udeležila protestov po smrti Aminijeve, državo zdaj pretresa smrt še ene najstnice.

Gre za prav tako 16-letno Sarino Esmailzadeh, ki je po navedbah nevladne organizacije Amnesty International umrla 30. septembra, potem ko so jo teden dni pred tem s palicami hudo pretepli po glavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tožilec iranske province Alburz Husein Fazeli Harikandi je nasprotno zatrdil, da je začetna preiskava pokazala, da je Esmailzadehova storila samomor. Po njegovih besedah je 24. septembra ponoči skočila s stavbe v bližini hiše njene babice. »Glede na sodnomedicinsko poročilo je bil vzrok smrti šok, ki ga je povzročil udarec,« je dejal tožilec.

Spletna stran Mizan Online je danes objavila kratek videoposnetek matere Esmailzadehove, v katerem ta trdi, da njena hči ni imela ničesar opraviti s protesti v podporo ubiti Aminijevi in proti strogim islamskim pravilom oblačenja.

Protesti se nadaljujejo. FOTO: Juan Medina/Reuters

Pred tem je Iran razburil primer smrti 16-letne Nike Šaharami, ki je izginila 20. septembra, potem ko se je v Teheranu pridružila omenjenim protestom, prejšnji teden pa so njeno truplo našli v stavbi v središču prestolnice. Družina meni, da so jo umorile oblasti, te pa zanikajo vpletenost v umor in povezavo njene smrti s protesti, v katerih je sicer umrlo že skoraj sto ljudi.

Ti so v državi izbruhnili sredi septembra, po smrti Aminijeve, ki jo je 13. septembra aretirala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute hidžab. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, medtem ko policija zavrača krivdo za njeno smrt.

V uradnem poročilu iranske forenzične organizacije, objavljenem danes, piše, da je 22-letnica umrla zaradi bolezni, in ne zaradi udarcev, navaja AFP.

Njena smrt je bila povezana z »operacijo možganskega tumorja pri osmih letih«, so zapisali iranski uradni forenziki in dodali, da poročilo vključuje računalniško tomografijo možganov in pljuč, obdukcijo in patološke preiskave.