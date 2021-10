Iskanje formule za vzdržni razvoj sveta

V nadaljevanju preberite:

Pred poletom v Rim na vrh držav­ skupine G20 in v Glasgow na podnebni vrh je ameriški predsednik Joe Biden predlagal obsežne socialne in gospodarske reforme z besedami, da bodo ZDA le tako zmagale v gospodarski tekmi s Kitajsko in drugimi velikimi državami. Del Evrope je pozdravil ameriško obračanje k socialdemokraciji, del pa se skupaj z ameriškimi kritiki boji, da bo največja razširitev socialne države po šestdesetih letih minulega stoletja oslabila tamkajšnje gospodarstvo in s tem celoten Zahod.