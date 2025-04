Iz belgijske Arizone veje socialni hlad

V nadaljevanju preberite:

»Za bogate davčni raj, za nas socialni pekel,« so belgijski sindikalisti, ki so demonstrirali v središču Bruslja, napisali na enega od transparentov. Dva dni pred praznikom dela je bil v Belgiji spet stavkovni dan, usmerjen proti načrtom nove vlade. Zaradi stavke so na osrednjem belgijskem letališču Zaventem pri Bruslju odpovedali vse lete, so pa letala lahko pristajale Na manjšem letališču v Charleroiju, južno od glavnega mesta, letov sploh ni bilo. V Bruslju je delovala le ena linija podzemne železnice.

Belgija ima visok javnofinančni primanjkljaj in zadolženost, ki je s 104,7 odstotka BDP četrta najvišja v EU – za Grčijo, Italijo in Francijo. De Wever, dolgoletni župan Antwerpna in do začetka premierskega mandata vodja nacionalistične Nove flamske zveze (N-VA), je po dolgih pogajanjih le sestavil raznoliko koalicijo. Poimenovana je bila Arizona, saj barve koalicijskih strank spominjajo na barve zastave te zvezne države na jugozahodu ZDA.