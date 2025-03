Bruseljski somrak evropskih liberalcev

V nadaljevanju preberite:

Člani sveta največje vladne stranke so včeraj popoldne podprli včlanitev Gibanja Svoboda v stranko evropskih liberalcev Alde. »Časi in geopolitične razmere so takšni, da si brez sodelovanja z evropskimi partnerji ne moremo predstavljati resne stranke, stranke, ki vodi Slovenijo,« je ob robu seje dejala predsednica sveta Nataša Avšič Bogovič.

Časi za evropske liberalce so težki. Z novo vlado v Belgiji pod vodstvom flamskega nacionalista Barta De Weverja se je moral posloviti še zadnji od treh liberalnih premierov držav Beneluksa, Alexander De Croo. Z vzponom desnice je liberalni Renew po številu evropskih poslancev padel s tretjega na peto mesto. Prej so bili močnejši le desnosredinska EPP in socialisti, po novem so pred njimi še skrajno desničarski Patrioti in konservativna ECR.