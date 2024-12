Iz Damaska grozi velik problem za Peking

V nadaljevanju preberite:

»Upamo, da bodo odgovorne­ strani našle politično rešitev, tako da bosta v Siriji znova vzpostavljena stabilnost in red v prid dolgoročnim in temeljnim interesom sirskega ljudstva.« S temi besedami je tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning komentirala strmoglavljenje režima Bašarja al Asada, s katerim je bil Peking v zelo dobrih odnosih.

Ko je bil Asad lani v Hangzhouu, kjer so potekale azijske športne igre, sta s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom izrazila prepričanje, da je strateško partnerstvo, sklenjeno med Kitajsko in Sirijo, zgolj dober začetek dolgoročnega sodelovanja, in to zlasti na dveh področjih: pri obnovi države, uničene v dolgotrajnih pustošenjih, in krepitvi zmogljivosti za boj proti terorizmu.

Za Asada je bila Kitajska pomembna partnerica. Kot stalna članica varnostnega sveta ZN je večkrat podprla Rusijo, ko je ta vložila veto na resolucijo proti njegovemu režimu, Asad pa je v zameno za to nudil podporo politiki, ki jo kitajsko vodstvo izvaja v Xinjiangu. Za Kitajsko je bilo od nekdaj pomembno, da ima na svoji strani islamske države, ki bi lahko bile naklonjene xinjianškim Ujgurom ali celo odprle vrata organizacijam, ki se ukvarjajo s pravicami tega muslimanskega ljudstva, ki je žrtev pritiskov kitajske oblasti.