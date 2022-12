Iz skeča v skeč že štirideset let

V nadaljevanju preberite:

Kaj se ne bi, pa četudi morda ne marate nostalgije, vsaj od časa do časa zapodili med spomine, med tiste smešne iz otroštva, ko smo, na primer, obsedeli pred televizijo, ki je bila takrat še škatlasta, potem pa se prešerno smejali?

Zato ker se nam je, mlečnozobim, kakršni smo bili, res zdelo zabavno. Francoski žandarji z legendarnim Louisom de Funèsom v glavni vlogi so drveli po Saint-Tropezu, skakali iz univerzalno razumljivega skeča v skeč, se neumno premetavali po kadrih in z resnim obrazom spet postavljali na noge, ob vsem cirkusu, ki so ga zganjali, pa lepili pred zaslone prav tako gledalstvo v tukajšnjih prostorih, ne le mlado, ampak tudi staro.