V Avstraliji iz laboratorija izginile ampule s smrtonosnimi virusi

Vladne oblasti v Queenslandu so razkrile, da je iz laboratorija za javno zdravje izginilo več kot 300 vzorcev smrtonosnih virusov. O izgunotju so iz laboratorija za virologijo javnega zdravja v Queenslandu poročali poročali že avgusta lani, izginotju 323 ampul, vsebovale pa so različne infekcijske viruse. Med temi so bili virusi hendra, hanta in lyssa, ki so znani po tem, da so potencialno smrtonosni za ljudi. Dogodek, ki ga označujejo kot »resno zgodovinsko kršitev biološke varnosti«, je vzbudil obširno preiskavo in zahteve po okrepljenih varnostnih ukrepih, piše Newsweek.

Hendra je zoonotski virus, ki se prenaša z živali na ljudi in je znan le v Avstraliji. Hanta pa je družina virusov, ki lahko povzročijo hude bolezni in smrt, medtem ko sodi lyssa v skupino virusov, ki lahko povzročijo steklino.

Po navedbah oblasti je do incidenta prišlo leta 2021, vendar ga do avgusta 2023 niso zaznali. Vzorce so hranili v zamrzovalniku, ki se je pokvaril. Kako natančno so vzorci izginili, ostaja nejasno — mogoče je, da so bili napačno odstranjeni, izgubljeni med prevozom ali celo ukradeni. »Kljub resnosti situacije ni dokazov, ki bi kazali na neposredno grožnjo za javnost,« so zapisali uradniki.

Ti virusi so bili shranjeni v laboratoriju, ki opravlja diagnostične storitve, nadzor in raziskave patogenov, prenašanih z insekti, kot so komarji in klopi. FOTO: Kokhanchikov/Shutterstock

Dr. John Gerrard, glavni zdravstveni uradnik, je poudaril: »Virusni vzorci zunaj nizkotemperaturnih zamrzovalnikov hitro degradirajo in postanejo neinfekcijski. Bilo bi nenavadno, da bi bili vzorci zavrženi med običajnimi laboratorijskimi odpadki.«

Preiskavo vodi Queensland Health, javnozdravstveni oddelek Avstralije, ki je uvedel tako imenovalo. »preiskavo 9. poglavja«. Namen preiskave je ugotoviti, kaj se je zgodilo, in preprečiti podobne dogodke v prihodnosti. Minister Timothy Nicholls je dejal: »Preiskava bo vključevala pregled politik in postopkov laboratorija ter preverjanje skladnosti z regulativnimi standardi.« Prav tako bodo pregledali ravnanje zaposlenih.

Laboratorij je že izvedel revizije, da bi zagotovil pravilno shranjevanje nevarnih materialov, in dodatno usposobil osebje glede potrebnih predpisov.

Incident je sprožil zaskrbljenost med javnostjo in znanstveno skupnostjo. Kljub zagotovilom o minimalnem tveganju se mnogi sprašujejo, kako je lahko prišlo do takšne pomanjkljivosti v varnostnih protokolih. »Obvladovanje biološke varnosti je ključno, zlasti pri delu z visoko-rizičnimi patogeni,« opozarjajo strokovnjaki.

Dogodek poudarja potrebo po strožjih varnostnih ukrepih in večji odgovornosti pri upravljanju laboratorijev, ki delajo z nevarnimi materiali. Preiskava bo ključna za razumevanje, kako je do dogodka prišlo, ter za zagotavljanje, da se podobne napake v prihodnosti ne ponovijo.