Izrael blokiral konvoj s pomočjo na severu Gaze

Svetovni program za hrano (WFP) je sporočil, da so Izraelske obrambne sile preprečile njihov prvi poskus v zadnjih dveh tednih, da bi prinesli pomoč – hrano – na sever Gaze. Predstavniki Agencije Združenih narodov (ZN) so povedali, da so konvoj 14 tovornjakov po treh urah poslali nazaj na kontrolno točko Wada, tam pa so ga kasneje oropale množice obupanih ljudi, piše BBC. Iz tovornjakov so odnesli okoli 200 ton hrane. Kot mediji poročajo že dlje časa, na severu Gaze otroci umirajo zaradi lakote.

Svetovni program za hrano je izjavil, da so se včeraj sicer nadaljevala prizadevanja za dostavo nujno potrebnih zalog hrane na območje, a so bila večinoma neuspešna. To je bil prvi poskus WFP za dostavo zalog v severno Gazo v štirinajstih dneh.

Agencija je 20. februarja sporočila, da je prekinila dostavo hrane na območje, ker so njeni nedavni konvoji padli v velik kaos in bili tarča nasilja, vključno z ropanjem. Prejšnji četrtek je bilo več kot sto Palestincev ubitih, ko so množice hitele do konvoja pomoči, ki so ga upravljali zasebni izvajalci in so ga spremljale izraelske sile.

Izraelska vojska je sporočila, da je večina umrla zaradi tega, ker so jih tovornjaki pomoči pohodili ali povozili. Vojaki v bližini konvoja naj bi streljali na ljudi, ki so se jim približali in ki so jih imeli za grožnjo.

Vsak šesti otrok, mlajši od dveh let, na severu trpi za akutno podhranjenostjo.FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Carl Skau, namestnik izvršnega direktorja WFP, je za turško tiskovno agencijo Anadolu povedal, da je bila nevarnost takšnega incidenta del razloga, da so dostavo pomoči pred dvema tednoma prekinili. Dejal je, da so nanje letele kritike: »Toda bali smo se, da se ne bi ponovila takšna tragedija«.

ZDA včeraj odvrgle 36.000 obrokov hrane

Medtem so ZDA sporočile, da so v torek v sodelovanju z Jordanijo v severni del Gaze z zrakom odvrgle 36.000 obrokov hrane.

ZN so opozorili na lakoto v Gazi, WHO pa opozarja na otroke, ki umirajo od lakote. Visoki uradnik ZN za pomoč je prejšnji teden opozoril, da se najmanj 576.000 ljudi po vsej Gazi, kar predstavlja eno četrtino prebivalstva, sooča s katastrofalno negotovostjo glede hrane in da vsak šesti otrok, mlajši od dveh let, na severu trpi za akutno podhranjenostjo.

V torek je ameriški predsednik Joe Biden dejal, da »ni izgovorov«, da Izrael ne dovoli več pomoči na ozemlje.

Asean in Avstralija pozivata k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi

Voditelji članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) in Avstralije so danes pozvali k takojšnji in trajni prekinitvi ognja v Gazi, tamkajšnje humanitarne razmere pa opisali kot grozljive. O besedilu izjave tridnevnega vrha v Melbournu so se uskladili po razgreti razpravi, ki se je med drugim vrtela okrog poimenovanja ustavitve spopadov.

»Pozivamo k takojšnji in trajni humanitarni prekinitvi ognja,« so zapisali voditelji desetih držav članic Aseana in Avstralije. Obenem so obsodili napade na civiliste in civilno infrastrukturo, ki da nadalje poslabšujejo humanitarno krizo v Gazi, kjer je omejen dostop do hrane, vode in drugih osnovnih dobrin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zavzeli so se za hiter, varen in neoviran humanitarni dostop do vseh, ki potrebujejo pomoč, vključno z večjimi zmogljivostmi na mejnih prehodih, tudi na morju. Izrazili so še podporo agenciji ZN za palestinske begunce (UNRWA), čeprav je Avstralija zaradi obtožb o sodelovanju njenih uslužbencev v napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael začasno ustavila financiranje agencije.