Izraelcev na pogovore o novi prekinitvi ognja v Kairu ni bilo

Izraelska vojska je na podlagi predhodne preiskave smrti Palestincev, ki so čakali na pomoč v Gazi, zatrdila, da vojaki niso napadli civilistov in da jih je večina umrla v stampedu. Četrtkov incident je povečal pritisk za pogovore o prekinitvi ognja v Gazi, ki potekajo danes v Kairu z udeležbo Hamasa, medtem ko Izrael na njih za zdaj ne sodeluje.

Na pogovore o novi prekinitvi ognja v Gazi so danes v egiptovsko prestolnico prispeli posredniki Katarja in ZDA ter delegacija palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Udeležbe izraelske delegacije kljub napovedim za zdaj niso potrdili, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na egiptovske in palestinske vire.

FOTO: Menahem Kahana/AFP

Izrael načeloma sprejel šesttedensko prekinitev ognja

Izrael je po navedbah ameriških uradnikov načelno sprejel predlog dogovora s Hamasom, ki predvideva šesttedensko prekinitev sovražnosti in izpustitev najbolj ranljivih talcev Hamasa.

Vendar pa naj bi Izrael pred udeležbo na pogajanjih Kairu zahteval zagotovila glede usode talcev. Po poročanju izraelskih medijev Hamas noče povedati, kateri od izraelskih talcev so še živi, zato se Izrael pogovorov ne bo udeležil, poroča britanski BBC.

Pred tem je neimenovani visoki predstavnik Hamasa povedal, da je ob izpolnitvi pogojev premirje v Gazi mogoče doseči v naslednjih 24 do 48 urah.

Pritisk za dosego dogovora o prekinitvi ognja se je okrepil po četrtkovem incidentu v bližini mesta Gaza na severu enklave, ko je bilo ubitih najmanj 112 ljudi, ranjenih pa okoli 760, ko so množice hitele proti konvoju pomoči.

Hamas je izraelsko vojsko obtožil streljanja na civiliste, ko so ti poskušali dobiti hrano, kar pa je Izrael zanikal. Iz sveta so se po incidentu zvrstile obsodbe nasilja, pozivi k neodvisni preiskavi, takojšnji prekinitvi ognja in neovirani dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi.

FOTO: AFP

Izraelci trdijo, da so bili Palestinci žrtev stampeda

Tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari je danes dejal, da je bila zaključena predhodna preiskava »nesrečnega dogodka, ko so bili civilisti v Gazi poteptani do smrti in poškodovani, medtem ko so se zapodili h konvoju pomoči«. Kot je dejal, je bila večina Palestincev ubitih ali ranjenih v stampedu, poroča agencija Reuters.

»Naša začetna preiskava je potrdila, da IDF (izraelska vojska, op.p.) ni izvedla nobenega napada proti konvoju pomoči,« je po poročanju BBC dejal Hagari. Ob tem je zatrdil, da se je več ljudi, ki so plenili, »približalo našim silam in predstavljalo neposredno grožnjo«, vojska pa da je izstrelila več opozorilnih strelov, da bi razgnala množico. Dejal je še, da bo celovito preiskavo izvedlo »neodvisno in strokovno telo« vojske, dodatne ugotovitve pa bodo posredovali v prihodnjih dneh.

Palestinsko ministrstvo za zdravje v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, je danes poročalo o novih smrtnih žrtvah vojne v enklavi v preteklih 24 urah. Ubitih naj bi bilo 90 ljudi. S tem se je število mrtvih od začetka spopadov 7. oktobra lani povzpelo na 30.410, ranjenih je 71.700 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na izraelski strani je bilo v oktobrskem napadu pripadnikov Hamasa ubitih več kot 1160 ljudi, okoli 250 ljudi pa so jih ugrabili in jih odpeljali v Gazo, kjer je po podatkih Izraela še vedno okoli 130 talcev.

Na ulice več izraelskih mest se je v soboto zvečer znova podalo na tisoče ljudi, ki so demonstrirali proti vladi premierja Benjamina Netanjahuja in zahtevali izpustitev talcev. Po poročanju izraelskih medijev so protestniki vzklikali gesla »Volitve zdaj«, nekateri pa so Netanjahuju, čigar priljubljenost je močno padla, pripisali krivdo za nastale razmere.