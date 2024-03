Popolna nekaznovanost najhujših zločinov

V nadaljevanju preberite:

Število ubitih ljudi v Gazi je v skoraj petih mesecih izraelskih napadov preseglo 30.000. Med njimi je okoli 13.500 otrok. Tem grozljivim številkam – proporcionalno največjim v katerem koli konfliktu našega časa – je treba dodati še vsak 8000 ljudi, ki so ostali ujeti pod ruševinami svojih domov. Toda znova se zdi, da prekinitve ognja še ne bo kmalu. In to kljub smrti 112 Palestincev, na katere so izraelski vojaki v bližini Gaza Citya v četrtek zgodaj zjutraj odprli ogenj.

Izraelsko sistematično uničevanje območja Gaze in množično pobijanje palestinskih civilistov je s streljanjem na sestradane, na hrano čakajoče in globoko travmatizirane ljudi na severu palestinske enklave vstopilo v novo poglavje. Poglavje, v katerem je zaradi nedelujočih mednarodnih struktur na čelu z varnostnim svetom Združenih narodov mogoče čisto vse. Tudi popolna nekaznovanost najhujših mogočih in očitnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti ter celostno ignoriranje mednarodnega humanitarnega prava in konvencij.