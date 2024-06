Izrael in Hezbolah hodita po robu nove velike vojne

V nadaljevanju preberite:

»Smo zelo blizu trenutka, ko se bomo odločili spremeniti pravila igre proti Hezbolahu in Libanonu. V celoviti vojni bo Hezbolah uničen, Libanon pa bo močno prizadet,« se je na grožnje z Iranom tesno povezanega šiitskega gibanja odzval izraelski zunanji minister Izrael Kac. Dodal je, da bi v primeru vojne s Hezbolahom visoko ceno plačal tudi Izrael, »a je država enotna in mora ljudem na severu vrniti varnost«.

Njegove besede so le še korak oddaljene od vojne napovedi Hezbolahu. Podobno velja za zadnje izjave šejka Hasana Nasrale, voditelja Hezbolaha, ki je osemnajst let po zadnji veliki vojni z Izraelom tako vojaško kot politično in geostrateško bistveno močnejši kot poleti 2006, ko so izraelska vojaška letala zbombardirala velik del južnega Libanona in južnega Bejruta. Hezbolah ima – dostava iz Irana, ki se je po kratki medsebojni izmenjavi ognja z Izraelom vrnil k taktiki bojevanja prek posrednikov – na voljo rakete srednjega in dolgega dosega.