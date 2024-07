Izrael in Hezbolah na robu nove velike vojne

V nadaljevanju preberite:

Nikoli po 7. oktobru lani Izrael in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah nista bila bliže novi veliki vojni. Razmere na izraelsko-libanonski meji so po sobotnem napadu na vasico Maždal Šams, v katerem je bilo na nogometnem igrišču ubitih dvanajst otrok iz lokalne skupnosti Druzov (v napadu je bilo ranjenih 30 ljudi), za katerega Hezbolah nikakor noče prevzeti odgovornosti, izjemno zaostrene. Prebivalci južnega Libanona in severnega Izraela se pripravljajo na vojno.