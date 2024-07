Izrael obstreljuje Libanon

Izraelska letala so ponoči v odgovor na sobotni smrtonosni napad na zasedeno Golansko planoto obstreljevala poslopja gibanja Hezbolah na jugu in vzhodu Libanona, je sporočila izraelska vojska. Libanonsko šiitsko gibanje sicer zavrača odgovornost za napad, ki je v vasi, kjer živijo pripadniki etnične skupine Druzov, terjal najmanj 12 življenj.

Izraelska vojska je sporočila, da je zadela skladišča orožja kot tudi »bojno infrastrukturo« v več delih Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije.

V napadu na sirsko Golansko planoto, ki jo od leta 1967 okupira Izrael, je bilo v soboto ubitih 12 ljudi, še 18 je ranjenih. Ker je raketa zadela nogometno igrišče, so bile žrtve otroci in mladostniki, stari med 10 in 20 let. Iz Hezbolaha, ki od oktobra redno obstreljuje Izrael, vključno z zasedeno Golansko planoto, so sporočili, da niso izvedli tega napada na arabsko govorečo skupnost Druzov.

Nasprotno trdi izraelska vojska, premier Benjamin Netanjahu pa je že v soboto Hezbolahu zagrozil, da bo za ta napad plačal »visoko ceno, kakršne še ni plačal«.

Iz Združenih narodov so sprti strani pozvali k zadržanosti in ob tem opozorili na nevarnost regionalne vojne.

K zadržanosti je pozval tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je hkrati obsodil napad.

Od 7. oktobra lani je bilo v medsebojnem obstreljevanju Hezbolaha in Izraela ubitih več kot 500 ljudi, večinoma na ozemlju Libanona.

Iran svari Izrael pred zaostrovanjem razmer v regiji

Iran je danes Izrael posvaril pred novimi vojaškimi »avanturami« v Libanonu. Poziv iz Teherana sledi grožnjam in povračilnim napadom izraelske vojske proti gibanju Hezbolah, ki ga obtožujejo za sobotni smrtonosni napad na ozemlju zasedene Golanske planote. Izrael je medtem sporočil, da je zdaj še zadnji trenutek za diplomacijo.

»Vsako ignorantsko dejanje sionističnega režima lahko privede do povečanja obsega nestabilnosti, negotovosti in vojne v regiji,« je danes sporočil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva in dodal, da bo Izrael odgovoren za »nepredvidene posledice in odzive na tako neumno vedenje,« piše francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je še dodal tiskovni predstavnik ministrstva, Izrael sploh nima moralne avtoritete, da komentira smrti na Golanski planoti, saj gre za mednarodno priznano ozemlje Sirije, ki ga okupira od leta 1967. Izrael si je to območje tudi enostransko priključil.

Izraelsko zunanje ministrstvo pa je danes v izjavi Hezbolah obtožilo, da je »prekoračil vse rdeče črte«, ko je z iransko raketo zadel nogometno igrišče na Golanski planoti.

Ministrstvo je ob tem sporočilo, da se bo Izrael odzval v skladu s pravico do samoobrambe. »Edini način, kako lahko svet prepreči obširno vojno, ki bi bila uničujoča tudi za Libanon, je, da Hezbolah prisili k izvajanju resolucije Varnostnega sveta 1701. Zdaj je zadnji trenutek, da to stori diplomatsko,« je izjavo sklenil tiskovni predstavnik ministrstva.

Hezbolah je bil kot stranka in oboroženo gibanje ustanovljen s pomočjo Irana leta 1985 ravno v odgovor na izraelsko okupacijo južnega Libanona, ki je trajala do leta 2000. Šest let pozneje je izraelska vojska v odgovor na napade Hezbolaha znova izvedla invazijo na tem območju. V 34-dnevni vojni je takrat bilo ubitih več kot tisoč ljudi.