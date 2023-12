Izrael nadaljuje napade na Gazo, ubitih najmanj 50 ljudi

Izraelski napadi na območje Gaze ne pojenjajo. Izraelska bojna letala so napadla več kot sto ciljev v palestinski enklavi, je danes sporočila izraelska vojska. Po palestinskih podatkih je bilo v zadnjih napadih ubitih več kot 50 ljudi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je kot predpogoj za mir navedel uničenje Hamasa in demilitarizacijo Gaze.

Po navedbah izraelske vojske je davi več deset bojnih letal ob podpori kopenskih enot ponovno napadlo več kot sto ciljev v Gazi. Tarča napadov so bili predori in vojaški objekti, ki jih uporablja skrajno palestinsko gibanje Hamas.

V Džabaliji na severu območja Gaze so izraelske sile po lastnih navedbah ponoči uničile teroristično celico, ki naj bi skušala namestiti eksplozivno sredstvo v bližini izraelskega tanka.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, je bilo v napadih ubitih najmanj 52 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Mrtve so prepeljali v bolnišnice v Rafi, Han Junisu in Deir al Balahu.

Begunka v Rafi. FOTO: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Izraelski premier Netanjahu medtem vztraja, da bo mir v Gazi mogoče doseči le, če bo Hamas uničen, območje Gaze pa demilitarizirano in palestinska družba deradikalizirana.

»Hamas je treba uničiti, območje Gaze je treba demilitarizirati in palestinsko družbo je treba deradikalizirati. To so trije predpogoji za mir med Izraelom in njegovimi palestinskimi sosedi na območju Gaze,« je Netanjahu zapisal v danes objavljenem prispevku za ameriški časnik Wall Street Journal.

Da območja Gaze ne bo mogoče več uporabljati za napade na Izrael in da vanj ne bo več prišlo orožje, je treba vzpostaviti »začasno varnostno cono na robu Gaze in inšpekcijski mehanizem na meji med Gazo in Egipt«, je še zapisal Netanjahu. Vrhovna varnostna odgovornost za Gazo bi morala biti še nekaj časa v rokah Izraela, je dodal.

Hamas: pogajanj ne bo brez celovite prekinitve agresije

Hamas je pred tem zavrnil predlog o začasni prekinitvi ognja v Gazi in namesto tega v izjavi, objavljeni v ponedeljek zvečer, pozval k trajnemu premirju. »Poudarjamo, da pogajanj ne bo brez celovite prekinitve agresije,« je sporočila organizacija.

Vodstvo Hamasa si prizadeva za »popolno končanje pokola naših ljudi in ne le začasno«, je še zapisano v izjavi, kot poroča dpa.

Hamas se je s tem odzval na poročanje arabskih medijev, da je Egipt pripravil predlog za končanje vojne v Gazi v več fazah. Glede na poročila prva faza vključuje prekinitev ognja, ki bi trajala najmanj dva tedna. V tem času bi 40 talcev, zaprtih na območju Gaze, zamenjali za 120 Palestincev, zaprtih v Izraelu.

V okviru druge fazi bi potekal dialog med palestinskimi skupinami ob posredovanju Egipta, da bi "končali delitev" in oblikovali tehnokratsko vlado.

Šele v tretji fazi bi zagotovili popolno prekinitev ognja in celovit dogovor o izmenjavi talcev in ujetnikov, kar naj bi pripeljalo do popolnega umika izraelske vojske z območja Gaze.