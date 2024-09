Ljudje protestirajo zaradi primera osiješkega ginekologa

V 17 hrvaških mestih so danes potekali protesti zaradi primera ginekologa osiješkega kliničnega centra, ki je pol leta po obsodbi za posilstvo pacientke še vedno delal v tej zdravstveni ustanovi. Protestniki so zahtevali odstop ministra za zdravstvo ter drugih odgovornih za to, da je obsojeni ginekolog še naprej opravljal svoje delo.

V Zagrebu je protest s sporočilom Nehajte ščititi posiljevalce potekal pred stavbo ministrstva za zdravstvo, kjer so razgrnili tudi vzmetnico z belo rjuho, na katero so polili rdečo barvo.

Udeleženci protestov, ki so jih organizirala hrvaška združenja za pravice žensk, so zahtevali odstop ministra, vodstva osiješkega kliničnega centra, pa tudi odgovornih v hrvaški zdravniški zbornici, kjer so bili seznanjeni s primerom.

Protestniki so zahtevali tudi zakonske spremembe, s katerimi bi preprečili ponovitve tovrstnih dogodkov v prihodnosti, ter državno strategijo boja proti nasilju nad ženskami.

Županijsko sodišče v Osijeku je februarja nepravnomočno obsodilo ginekologa zaradi posilstva pacientke, ki ga je zagrešil dve leti pred tem. Ginekolog je med kazenskim postopkom, pa tudi po obsodbi še vedno delal na ginekološkem oddelku osiješkega kliničnega centra, na kar so v začetku septembra opozorila različna združenja za pravice žensk.

Hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš je prejšnji teden nato sporočil, da ginekolog ne dela več v tej zdravstveni ustanovi, in napovedal zakonske spremembe, da storilci kaznivih dejanj proti spolni nedotakljivosti ne bi mogli več delati v zdravstvu.