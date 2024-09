| Svet PREMIUM

SPD v Brandenburgu potrebuje zmago

Če bo Woidke SPD v Brandenburgu popeljal do zmage, bo to navkljub Scholzu in ne zaradi njega.

Galerija Nemški kancler Olaf Scholz (levo) se na predvolilnih shodih SPD v Brandenburgu ni pojavljal, saj med volivci ni preveč priljubljen. FOTO: Liesa Johannssen/REUTERS