Izrael ni sam, zagotavljajo v Natu

V nadaljevanju preberite:

Izraelski obrambni minister Joav Galant je kolege iz Natovih držav prek videopovezave seznanil s položajem po Hamasovih terorističnih napadih. Govoril je o obglavljanjih, posilstvih deklet in ugrabitvah. Obrambnim ministrom je predvajal posnetke grozodejstev.

»Izrael ima pravico do samoobrambe in med konfliktom je bistvena zaščita civilistov. Druge države ali organizacije, sovražne do Izraela (denimo Iran in Hezbolah), ne bi smele izkoriščati položaja ali zaostrovati konflikta,« je skupno držo zaveznic posredoval generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.