Iz Libanona proti Izraelu poletelo več kot 100 raket

Iz Libanona je ponoči proti Izraelu poletelo najmanj 100 raket. Med drugim naj bi padle na območja v bližini Hajfe, kjer naj bi bili zadeti dve hiši, izbruhnil je požar. Ranjenih naj bi bilo najmanj šest ljudi. Izrael je v odgovor izvedel nove napade na libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelska vojska je sporočila, da je prvih 20 raket proti Izraelu poletelo okoli 5. ure po lokalnem času, uro kasneje je sledil še salvo okoli 85 raket. Več sto tisoč ljudi se je moralo zateči v zatočišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hezbolah je sporočil, da so napadli izraelske vojaške proizvodne obrate kot odgovor na eksplozije komunikacijskih naprav, ki so ta teden terjale več deset življenj. Med drugim so obstreljevali oporišče Ramat David.

V nočnem obstreljevanju je bilo v Izraelu ranjenih najmanj šest ljudi, pretežno so utrpeli poškodbe zaradi šrapnelov. Na severu Izraela bodo danes šole preventivno zaprte. Na delovna mesta pa lahko ljudje odidejo le, če imajo v bližini zaklonišča. Omejili so tudi zbiranja na prostem na največ deset ljudi in v zaprtih prostorih na 100 ljudi.

Ameriško veleposlaništvo je v luči zaostrovanja razmer pozvalo vse svoje državljane, naj zapustijo državo, dokler so na voljo še komercialne letalske povezave.

Davi je nove napade izvedla tudi izraelska vojska, ki je napadla tarče Hezbolaha v Libanonu. Skupno je od sobote popoldne napadla okoli 400 ciljev v Libanonu.

Obstreljevanje med Hezbolahom in Izraelom se je okrepilo po začetku vojne v Gazi lani oktobra. Ta teden pa je za novo zaostritev poskrbela množična eksplozija komunikacijskih naprav pripadnikov Hezbolaha, za kar so številni okrivili Izrael, ki odgovornosti sicer ni prevzel. Od takrat si strani dnevno izmenjata po več deset raket. Med drugim je v petek izraelska vojska izvedla nov napad na pripadnike Hezbolaha v Bejrutu, pri čemer je po zadnjih podatkih skupno umrlo najmanj 45 ljudi.

Škoda v Izraelu po napadu Hezbolaha. FOTO: Shir Torem/ Reuters

Napadi z vzhoda

Izraelska vojska je danes poročala tudi o zračnih napadih z vzhoda. Koalicija proiranskih oboroženih skupin iz Iraka je po lastnih navedbah danes z brezpilotnimi letalniki napadla Izrael. Kot je sporočila, je izvedla napad v podporo Palestincem v Gazi, ki so že skoraj leto dni na udaru izraelske ofenzive. Izraelska vojska naj bi vse drone prestregla.

Borci Islamskega odpora Iraka so v nedeljo zjutraj z droni napadli strateško lokacijo na zasedenih ozemljih, je koalicija sporočila v izjavi na omrežju telegram in dodala, da so napad izvedli v podporo prebivalcem Gaze. Podrobnosti ni podala, zatrdila je le, da bodo napade nadaljevali.

Izraelska vojska je ponoči po lastnih navedbah prestregla več izstrelkov iz Iraka, še preden so ti dosegli izraelsko ozemlje. Ranjenih naj tako ne bi bilo. Sirene za zračni napad so se oglasile v regiji Arava na severu in na Golanski planoti, ki jo Izrael zaseda, poročajo tuje tiskovne agencije.

Islamski odpor Iraka, ohlapno zavezništvo oboroženih skupin, ki jih podpira Iran, je v zadnjih mesecih izvedlo več napadov z droni na Izrael, a so te po navedbah izraelske vojske vse prestregli.