Izrael: Talci so tudi v Rafi, pripeljali jih bomo domov

Izraelska vojska nadaljuje svoje operacije v Gazi in zatrjuje, da je iranski napad minuli konec tedna ne bo odvrnil od njenega cilja onemogočiti gibanje Hamas. Obenem si še vedno prizadeva osvoboditi talce, ki so glede na zadnje ugotovitve vojske v Rafi, na skrajnem jugu palestinske enklave.

»Tudi ko smo bili tarča napada Irana, nismo niti za hip izpred oči izgubili svoje bistvene naloge v Gazi, ki vsebuje rešitev talcev iz rok Hamasa, zastopnika Irana,« je v nedeljo zvečer zatrdil tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari.

V enklavi naj bi bilo še okrog 133 talcev in glede na zadnje informacije vojske se ti med drugim nahajajo v mestu Rafa. »Hamas še vedno zadržuje naše talce v Gazi. Talci so tudi v Rafi in storili bomo vse, kar lahko, da jih pripeljemo domov,« je v nedeljo novinarjem dejal Hagari.

V ločeni izjavi je vojska sporočila, da je v boj v oblegani enklavi vpoklicala še dve brigadi. Kam ju bodo namestili, ni navedla, je pa pred le nekaj dnevi vojska umaknila vse svoje enote razen ene brigade iz mesta Han Junis na jugu.Na obrambnem ministrstvu so takrat umik pojasnjevali s potrebo po pripravi na »prihodnje misije, vključno z misijo v Rafi«.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je kljub mednarodnim svarilom odločen izvesti ofenzivo na Rafo, ki jo predstavlja kot zadnji veliko utrdbo palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V mesto se je sicer po ocenah ZN zateklo 1,5 milijona zaradi spopadov razseljenih Palestincev.

Izrael je ofenzivo na Gazo sprožil po napadu Hamasa 7. oktobra lani, ko so njegovi pripadniki na jugu Izraela ubili okoli 1170 ljudi, še 250 pa jih zajeli. V izraelskih napadih je bilo na območju Gaze od začetka vojne ubitih več kot 33.700 ljudi.