Četrta generacija orožja za množično uničevanje

Upanje, da umetna inteligenca človeštvu prinaša civilizacijski prelom in tehnološki preboj, je zbledelo. Tehnologija, ki naj bi pomagala pri medicinski diagnostiki, načrtovanju, izobraževanju, v industriji in znanosti, je v fantastično kratkem času postala orožje. Orožje množičnega uničevanja. Juval Abraham, judovski novinar, aktivist in režiser dokumentarnih filmov – pred tedni je v Berlinu s palestinskimi soavtorji pobral nagrado za najboljši dokumentarec –, je v spletni reviji +972 objavil obsežen članek o vojaški rabi umetne inteligence med obleganjem Gaze.

Programska oprema, imenovana Lavender, torej Sivka, iz okolice vpija vse mogoče podatke o ljudeh v Gazi. Srka podatke o telefonskih klicih, gibanju, povezavah, vzorcih povezav.