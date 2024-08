Nikdar ni bilo dobre vojne ali slabega miru

V nadaljevanju preberite:

Redni kolumnist Dela Luka Lisjak Gabrijelčič (LLG) se je v prispevku z naslovom Mir je preveč dragocen, da bi ga prepustili mirovnikom (13. julija) kritično odzval na protestno besedilo z naslovom Proti vojnemu hujskaštvu in financiranju nove vojne v Delu (19. julija), pod katero sta se kot prva podpisala njegova pobudnika dr. Igor Ž. Žagar in dr. Rastko Močnik, za njima pa še prek sto drugih državljank in državljanov. LLG je že v naslovu članka uporabil oksimoron in mirovnikom odrekel demokratično legitimnost s tem, ko jih ima za samooklicane. Samo dva tedna pozneje je LLG pohitel še z objavo drugega (Dve napaki in dve prednosti iliberalne levice), v katerem je, podobno kot v prvem, še enkrat obračunal z mirovniki in jim pripisal »miselni in moralni polom«.