Izraelci ubili 51 Palestincev, ki so v vrsti čakali na hrano

Izraelske sile so v torek ubile 51 Palestincev, ki so v Gazi čakali na moko, še več je bilo ranjenih. Vojska je streljala na lokaciji na jugu Gaze, kjer so sestradanemu prebivalstvu humanitarne organizacije razdeljevale hrano. Ranjenih je bilo okrog 200 ljudi, poroča BBC, ki kot vir navaja agencijo za civilno zaščito – vodi jo Hamas. Izraelska vojska je sporočila zgolj, da preučuje poročila o mrtvih in ranjenih.

Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov na civilno prebivalstvo. Skoraj vse žrtve v Gazi v zadnjih dneh, poroča BBC, so bile povezane z dostavo pomoči, in ne s Hamasom.

Priče zadnjega streljanja so povedale, da se je na območju napada zbralo na tisoče Palestincev, ki so upali, da bodo dobili moko. To naj bi razdeljevali pripadniki Svetovnega programa za hrano (WPT), ki imajo v bližini lokacije kuhinjo.

Lokalni novinar in očividci so povedali, da so izraelski brezpilotni letalniki izstrelili dve raketi, kmalu zatem pa je priletela še granata iz izraelskega tanka, ki je stal približno 400 do 500 metrov stran od množice sestradanih ljudi. Eksplozije so povzročile smrtne žrtve in številne ranjene.

Bolnišnica Naser, glavna še delujoča zdravstvena ustanova na tem delu Gaze, je prenatrpana s poškodovanimi, številni ranjeni ležijo kar na tleh, saj postelj, kot še poroča BBC, ni dovolj.

Iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so sporočili, da so bili »seznanjeni s poročilom o incidentu, ki je terjal veliko število žrtev«. Travmatolog in urgentni zdravnik Svetovne zdravstvene organizacije Thanos Gargavanis je poudaril, da obstaja povezava med distribucijo hrane in streljanjem oziroma izraelskimi napadi. Poškodbe, zaradi katerih so Palestinci v bolnišnici poiskali pomoč, so bile večinoma posledica strelnih ran, je še dejal Gargavanis.

Zdravstveno osebje iz bolnišnice Naser že tedne opozarja, da kmalu ne bodo mogli več opravljati svojega dela, ker jih pestijo ne le ogromno število poškodovanih, pač pa tudi pomanjkanje medicinskih pripomočkov in nenehni izraelski ukazi za evakuacijo.

Odziv izraelskih obrambnih sil je bil kot običajen – čete so opozorile ljudi, naj se jim ne približujejo, nato pa sprožile opozorilne strele, ko so se, kot so navedli, »osumljenci obnašali tako, da bi lahko predstavljali grožnjo«. Podrobnosti o »obnašanju osumljencev« izraelska vojska ni navedla. Izrael mednarodnim medijskim hišam, vključno z BBC, ne dovoli vstopa v Gazo, zaradi česar je preverjanje informacij, ki prihajajo od tam, oteženo.

Poleg tega so izraelske obrambne sile Palestincem ukazale, da se med 18. uro in 6. uro zjutraj po lokalnem času ne smejo zadrževati na mestih za distribucijo hrane in druge pomoči. Da bi sestradano ljudstvo tako dobilo kakršno koli pomoč v obliki hrane, je malo možnosti.

Izraelci streljajo na ljudi, ki poskušajo priti do zalog

Videoposnetki, ki so jih po poročanju BBC preverili in so torej verodostojni, kažejo ogromne množice Palestincev, ki hitijo po pakete hrane. Humanitarna organizacija za Gazo (GHF) je že najmanj dvakrat začasno zaprla lokacije, na katerih razdeljujejo hrano, da bi tako obvarovala ljudi. Tudi ko so s približno stotimi tovornjaki dostavljali hrano v Gazo, so Izraelci streljali na ljudi, ki so poskušali priti do zalog.

V ponedeljek je komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk povedal, da Izrael hrano uporablja kot orožje, in pozval k preiskavi napadov. Vodja UNRWA, agencije ZN za palestinske begunce, Phillipe Lazzarini pa je opozoril, da se v Gazi nemoteno odvijajo tragedije, medtem ko je pozornost sveta usmerjena drugam.

A kot še poroča BBC, se zdi, da ne Izrael ne humanitarne organizacije v Gazi ali mednarodna skupnost nimajo nobenega načrta, kako preprečiti vsakodnevno ubijanje Palestincev, ki v boju za nekaj koščkov hrane na kocko postavljajo lastna življenja.

V dvajsetih mesecih, odkar je po Hamasovem napadu na Izrael 7. oktobra leta 2023 Izrael začel vojno v Gazi, je bilo v enklavi ubitih več kot 55.297 ljudi.