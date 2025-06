Vrh cinizma: Ko je problem Greta in ne genocid

V nadaljevanju preberite:

Nujen je razmislek, kakšen upor sploh preostane Palestincem, če nimajo lastne države in s tem tudi lastne vojske, policije ter legitimne možnosti, da nabavijo orožje, zgradijo vojašnice ali postavijo raketni ščit. Privilegij lastne vojske ima samo Izrael, Palestina ne. Odveč ni niti spomin na čas, ko Judje še niso imeli lastne države, vendar so se že množično naseljevali na palestinsko območje. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja so se namreč proti Britancem s terorizmom borile ravno sionistične milice.

Edina pot do rešitve je zato v spoštovanju mednarodnega prava in vzpostavitvi enakih pravic za vse ljudi na tem geografskem območju. A kdo temu najbolj nasprotuje? Izrael z ameriško in tudi evropsko podporo. Namen izraelske politike je zgolj nadaljnje stiskanje Palestincev v kot, vsako palestinsko brcanje iz obupa pa uporabi kot izgovor, da jih mora še bolj stisniti.