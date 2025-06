Beti Hohler in ICC si zaslužita vso možno podporo Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Z ameriško uvrstitvijo Beti Hohler, sodnice pri Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC), na seznam sankcioniranih oseb, je bila Slovenija prejšnji teden posrkana v dolgotrajni konflikt med ZDA in institucijo s sedežem v Haagu. Slovenska sodnica ni prva in najverjetneje tudi ne zadnja predstavnica ICC, ki se je znašla v nemilosti Washingtona. Tudi zato strokovnjaki in nekdanji sodelavci sodišča poudarjajo, da si zasluži vso mogočo podporo, ki ji jo država lahko zagotovi.