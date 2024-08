Izraelska vojska naj bi iz Gaze rešila talca

Izraelske sile so danes iz ujetništva v Gazi rešile enega od talcev, ki so jih med napadom na Izrael zajele palestinske oborožene skupine, je sporočila vojska. Šlo naj bi za 52-letnega izraelskega beduina Kaida Alkadija, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah vojske so Alkadija, sicer prebivalca večinoma arabskega mesta Rahat na jugu Izraela, rešili med kompleksno operacijo v Gazi. Prepeljali so ga v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje pa naj bi bilo stabilno.

Razmer ev mestu Khan Younis na jugu Gaze. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

»Zavezani smo, da bomo izkoristili vsako priložnost, da talce vrnemo domov,« je v odzivu na družbenem omrežju X zapisal izraelski obrambni minister Joav Galant.

Osvoboditev Alkadija so pozdravili tudi pri Forumu družin talcev in pogrešanih. Ob tem je skupina izpostavila, da samo z vojaškimi operacijami Izrael ne bo uspel osvoboditi preostalih talcev, ki že 326 dni trpijo v ujetništvu. »Edina pot naprej je dogovor, dosežen s pogajanji,« so poudarili.

Gibanje Hamas in druge palestinske oborožene skupine so 7. oktobra lani med napadom na Izrael v Gazo odvedle skupno 253 talcev. Nekatere so nato izpustili v izmenjavi zapornikov, nekaj jih je rešila izraelska vojska, del pa jih je v ujetništvu umrl. Po ocenah izraelskih oblasti jih je v enklavi še več kot sto.